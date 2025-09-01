Teisipäeva hommik on pilves ja udune

Möödunud ööpäeval kaugenes meie ilma kujundanud madalrõhkkond ida poole ja Läänemere ümbruses tugevnes kõrgrõhuala. Päeva peale murdis päike ennast mitmel pool, ka Eesti lääneservas pilveteki vahelt välja.

Vahemerelt kulges üle Kesk-Euroopa Skandinaaviani tihedast sajust ümbritsetud madalrõhuvöönd, pilvi juhtiv pööris asus ise Briti saarte lähedal Atlandil, saatis ookeanilt Lääne-Euroopasse jahedust, mille tulemusena paukus mitmel pool äike.

Teisipäeval oleme Baltimaadest Valge mereni ulatuva kõrgrõhuvööndi mõjuväljas. Vaikne öö põhjustab mitmel pool udu tekke, mille tulemusena tibutab kohati ka vihma. Õhk jahtub sisealadel mõne kraadi alla 10, rannikul on märksa soojem. Päeva peale murrab pilvede vahelt ka päike välja ja õhutemperatuur tõuseb 20 kraadi ringi.

Kolmapäeval nihkub kõrgrõhuvöönd ida poole ja Skandinaaviast levib üle Läänemere madalrõhulohk ühes niiske ja sooja õhuga Eesti kohale.

Eelolev öö on Eestis pilves selgimistega. Paiguti tekib udu ja sajab uduvihma. Mandril on tuul nõrk ja muutlik, saartel puhub tuul kagust ja idast 2-7 m/s. Sooja on 7..13, rannikul kuni 15°C.

Hommik on pilves selgimistega. Kohati on udu ja sajab uduvihma. Puhub valdavalt ida- ja kagutuul 1-7 m/s. Sooja on 10..15°C.

Päev on muutliku pilvisusega. Ennelõunal tibutab kohati vihma, pärastlõunal läheb ilm kuivemaks ja pilvi jääb vähemaks. Puhub ida- ja kagutuul 2-8 m/s. Sooja on 18..21°C.

Kolmapäeva öö on sajuta, hommikul jõuavad saartele hoovihmapilved ja levivad päeval üle maa ida suunas. Öösel on sooja 8..13, rannikul kuni 17°C, päeval 18..24°C.

Neljapäeva öö on mitmel pool vihmahoogudega, päeval läheb lääne poolt alates kuivemaks. Öösel on sooja 12..17, päeval 19..24°C.

Reedel on üksikuid vihmahooge Eesti kaguosas, öösel on sooja 10-16, päeval 18-25 kraadi. Laupäeva osas näitavad prognoosmudelid vihmapilvi veidi laiema haardega ja võimalik on ka äike. Õhk püsib suviselt soe.

Teisipäeva hommik on aga sarnaselt tänasele mitmel pool pilves ja mõnel pool ka uduvihmaga, Päeva peale ajab päike pilvi laiali ja õhk muutub kuivemaks. Sooja on õhus mõõdukalt.