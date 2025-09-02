Sõja 1287. päev: Venemaa korraldas Ukrainas taas öise õhurünnaku

Ukraina võimude teatel korraldas Venemaa ööl vastu teisipäeva mitmetele piirkondadele Ukrainas ulatusliku droonirünnaku. Venemaa jätkas augusti jooksul Ukraina idaosas pealetungi, kuigi veidi aeglasemas tempos kui eelnevatel kuudel, selgus AFP analüüsist. Soul: 2000 Põhja-Korea sõdurit on hukkunud Venemaa eest võideldes.

Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 2. septembril kell 17.35:

- Soul: 2000 Põhja-Korea sõdurit on hukkunud Venemaa eest võideldes;

- Analüüs: Venemaa pealetung Ida-Ukrainas augustis aeglustus;

- Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku;

- Zelenski: Ukraina ja NATO koordineerivad kaitse tugevdamist;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 160 lahingut.

Soul: 2000 Põhja-Korea sõdurit on hukkunud Venemaa eest võideldes

Ligikaudu 2000 Põhja-Korea sõdurit, kes on saadetud Venemaale, on hukkunud Ukraina vastu võideldes, teatas Lõuna-Korea uudisteagentuur Yonhap, viidates seadusandjatele, kellele riigi luureteenistus olukorda tutvustas.

Lõuna-Korea riikliku luureteenistuse andmetel plaanib Põhja-Korea saata Venemaale kolmanda laine raames veel 6000 sõdurit. Umbes 1000 sõdurit on juba Venemaale saabunud, samal ajal kui varem saadetud väed paiknevad rindejoone lähistel n-ö reservvägedena.

Põhja-Korea on väitnud, et on seni kaotanud vaid 350 sõdurit, samas kui Lõuna-Korea luureteenistus teatas aprillis, et Pyongyangi sõdurite kaotuste arv on ligikaudu 600.

Pyongyangist on saanud üks Moskva olulisemaid sõjalisi liitlasi Ukraina täiemahulise sissetungi ajal, varustades agressorit suurtükimürskude, rakettide ja sõduritega.

Põhja-Korea osalus sõjas sai ilmsiks pärast 2024. aasta augustis toimunud Ukraina vägede sissetungi Venemaa Kurski oblastisse. 2025. aasta märtsis võttis Venemaa Põhja-Korea sõdurite abiga suure osa ukrainlaste vallutatud territooriumist tagasi.

Riikide sõjaliste suhete süvenemine järgneb 2024. aasta juunis Vene president Vladimir Putini ja Põhja-Korea diktaator Kim Jong Uni allkirjastatud ulatuslikule strateegilisele partnerluslepingule. Lepingu kohaselt lubasid mõlemad riigid vastastikust abi, kui kumbki neist rünnaku alla peaks sattuma.

Analüüs: Venemaa pealetung Ida-Ukrainas augustis aeglustus

Venemaa jätkas augusti jooksul Ukraina idaosas pealetungi, kuigi veidi aeglasemas tempos kui eelnevatel kuudel, selgus teisipäeval AFP analüüsist, mis tugines USA Sõjauuringute instituudi (ISW) andmetele.

Kuu jooksul vallutasid Vene üksused Ukrainas kokku 594 ruutkilomeetrit, mis on veidi vähem kui juulis hõivatud 634 ruutkilomeetrit.

Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku

Ukraina võimude teatel korraldas Venemaa ööl vastu teisipäeva mitmetele piirkondadele Ukrainas ulatusliku droonirünnaku.

Plahvatusi oli kuulda Sumõs, Kiievi piirkonnas ja Odessas.

Vene väed pommitasid Sumõ oblasti tsiviiltaristut. Rünnaku tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju, vigastada sai mitu inimest, sealhulgas üks laps. Kiievi piirkonnas hukkus rünnaku tagajärjel üks inimene, kaheksa inimest sai haavata, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina armee teatas hiljem, et õhutõrje hävitas 120 Vene drooni. Venemaa ründas Ukrainat 150 drooniga.

Zelenski: Ukraina ja NATO koordineerivad kaitse tugevdamist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et tänas telefonivestluse käigus NATO peasekretäri Mark Ruttet alliansi toetuse eest.

President lisas, et sel sügisel peab Ukraina tegema kõik võimaliku oma positsioonide tugevdamiseks.

NATO peasekretär Mark Rutte külastas Ukrainat 22. augustil.

Rutte kutsus möödunud nädalal pärast Venemaa ulatuslikke drooni- ja raketirünnakuid Ukrainale üles mitte olema naiivsed Kremli suhtes ning varustama ukrainlasi kõigega, mida nad enesekaitseks vajavad.

"Kohutavad rünnakud Kiievile, milles hukkus palju inimesi, näitavad taas kord, et me ei saa Venemaa ja Vladimir Putini suhtes naiivsed olla. Me peame andma Ukrainale kõik vajaliku enda kaitsmiseks ja püsiva rahu tagamiseks," kirjutas Rutte sotsiaalmeedias.

Idarindel võitlev Ukraina suurtükiväelane Autor/allikas: SCANPIX/AP/Ukrainian 93rd Mechanized brigade

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 160 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 160 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Kui Ukraina jaoks on olukord kõige keerulisem Pokrovski suunal, siis Venemaa on aktiivne ka Kupjanski, Lõmani, Kramatorski ja Toretski piirkonnas.

Lõmani suunas ründas Vene armee 19 korda, Pokrovski suunal toimus viimase ööpäeva jooksul 43 vaenlase rünnakut.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 800 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 083 790 (võrdlus eelmise päevaga +800);

- tankid 11156 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 23 233 (+4);

- suurtükisüsteemid 32 301 (+53);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1477 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1213 (+0);

- lennukid 422 (+0);

- kopterid 341 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 55 446 (+170);

- tiibraketid 3664 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 60 488 (+89);

- eritehnika 3952 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.