Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 2. septembril kell 5.40:

- Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku;

- Zelenski: Ukraina ja NATO koordineerivad kaitse tugevdamist;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 160 lahingut.

Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku

Ukraina võimude teatel korraldas Venemaa ööl vastu teisipäeva mitmetele piirkondadele Ukrainas ulatusliku droonirünnaku.

Plahvatusi oli kuulda Sumõs, Kiievi piirkonnas ja Odessas.

Vene väed pommitasid Sumõ oblasti tsiviiltaristut. Rünnaku tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju, vigastada sai mitu inimest, sealhulgas üks laps. Kiievi piirkonnas hukkus rünnaku tagajärjel üks inimene, kaheksa inimest sai haavata, vahendas Ukrainska Pravda.

Zelenski: Ukraina ja NATO koordineerivad kaitse tugevdamist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et tänas telefonivestluse käigus NATO peasekretäri Mark Ruttet alliansi toetuse eest.

President lisas, et sel sügisel peab Ukraina tegema kõik võimaliku oma positsioonide tugevdamiseks.

NATO peasekretär Mark Rutte külastas Ukrainat 22. augustil.

Rutte kutsus möödunud nädalal pärast Venemaa ulatuslikke drooni- ja raketirünnakuid Ukrainale üles mitte olema naiivsed Kremli suhtes ning varustama ukrainlasi kõigega, mida nad enesekaitseks vajavad.

"Kohutavad rünnakud Kiievile, milles hukkus palju inimesi, näitavad taas kord, et me ei saa Venemaa ja Vladimir Putini suhtes naiivsed olla. Me peame andma Ukrainale kõik vajaliku enda kaitsmiseks ja püsiva rahu tagamiseks," kirjutas Rutte sotsiaalmeedias.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 160 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 160 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Kui Ukraina jaoks on olukord kõige keerulisem Pokrovski suunal, siis Venemaa on aktiivne ka Kupjanski, Lõmani, Kramatorski ja Toretski piirkonnas.

Lõmani suunas ründas Vene armee 19 korda, Pokrovski suunal toimus viimase ööpäeva jooksul 43 vaenlase rünnakut.