X!

Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku

Välismaa
Idarindel võitlev Ukraina suurtükiväelane
Idarindel võitlev Ukraina suurtükiväelane Autor/allikas: SCANPIX/AP/Ukrainian 93rd Mechanized brigade
Välismaa

Ukraina võimude teatel korraldas Venemaa ööl vastu teisipäeva mitmetele piirkondadele Ukrainas ulatusliku droonirünnaku.

Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 2. septembril kell 5.40:

- Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku;

- Zelenski: Ukraina ja NATO koordineerivad kaitse tugevdamist;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 160 lahingut.

Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku

Ukraina võimude teatel korraldas Venemaa ööl vastu teisipäeva mitmetele piirkondadele Ukrainas ulatusliku droonirünnaku.

Plahvatusi oli kuulda Sumõs, Kiievi piirkonnas ja Odessas. 

Vene väed pommitasid Sumõ oblasti tsiviiltaristut. Rünnaku tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju, vigastada sai mitu inimest, sealhulgas üks laps. Kiievi piirkonnas hukkus rünnaku tagajärjel üks inimene, kaheksa inimest sai haavata, vahendas Ukrainska Pravda. 

Zelenski: Ukraina ja NATO koordineerivad kaitse tugevdamist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et tänas telefonivestluse käigus NATO peasekretäri Mark Ruttet alliansi toetuse eest.

President lisas, et sel sügisel peab Ukraina tegema kõik võimaliku oma positsioonide tugevdamiseks.

NATO peasekretär Mark Rutte külastas Ukrainat 22. augustil.

Rutte kutsus möödunud nädalal pärast Venemaa ulatuslikke drooni- ja raketirünnakuid Ukrainale üles mitte olema naiivsed Kremli suhtes ning varustama ukrainlasi kõigega, mida nad enesekaitseks vajavad.

"Kohutavad rünnakud Kiievile, milles hukkus palju inimesi, näitavad taas kord, et me ei saa Venemaa ja Vladimir Putini suhtes naiivsed olla. Me peame andma Ukrainale kõik vajaliku enda kaitsmiseks ja püsiva rahu tagamiseks," kirjutas Rutte sotsiaalmeedias.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 160 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 160 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Kui Ukraina jaoks on olukord kõige keerulisem Pokrovski suunal, siis Venemaa on aktiivne ka Kupjanski, Lõmani, Kramatorski ja Toretski piirkonnas.

Lõmani suunas ründas Vene armee 19 korda, Pokrovski suunal toimus viimase ööpäeva jooksul 43 vaenlase rünnakut.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:55

Perearsti eriala ootamatu menu arstipõuda siiski kuigivõrd ei leevenda

06:25

Serbias jätkusid korruptsioonivastased meeleavaldused

05:57

Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku

01.09

Liverpool maksis Rootsi ründaja eest kõigi aegade kolmanda kõrgeima summa

01.09

Sõja 1286. päev: Ukraina teatas kahe Vene kopteri ja puksiirlaeva hävitamisest Uuendatud

01.09

Osaka vajas tunamulluse võitja Gauffi alistamiseks vaid 66 minutit

01.09

Pevkur: USA on vähem optimistlik Venemaa suhtes

01.09

Keskkonnaamet sulges Endla looduskeskuse

01.09

"Välisilm" lahkas suhteid Armeenia ja Aserbaidžaani vahel

01.09

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.09

Neste loobub kütuse sooduskaartidest ja alandas tanklates hindu Uuendatud

01.09

Suri perearst Le Vallikivi

01.09

Sõja 1286. päev: Ukraina teatas kahe Vene kopteri ja puksiirlaeva hävitamisest Uuendatud

01.09

Eesti õige keskmine palk oli II kvartalis 2126 eurot, tõus 5,9 protsenti Uuendatud

31.08

Sõja 1285. päev: Ukraina peastaap: venelaste suvepealetung kukkus läbi

01.09

Estlink 1 on rikke tõttu tööst väljas vähemalt kolm nädalat Uuendatud

01.09

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

01.09

Valgamaal tappis 45-aastane mees tuttava ja iseenda

01.09

Ukraina vahistas ülemraada endise spiikri tapmises kahtlustatava Uuendatud

01.09

Kriitikat saanud konverents toimub riigikogu asemel hotellis

ilmateade

loe: sport

01.09

Liverpool maksis Rootsi ründaja eest kõigi aegade kolmanda kõrgeima summa

01.09

Osaka vajas tunamulluse võitja Gauffi alistamiseks vaid 66 minutit

01.09

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

01.09

ETV spordisaade, 1. september

loe: kultuur

01.09

Rakvere teater avas uue hooaja Prantsuse komöödiaga "Kiivipäev"

01.09

Viljandi kultuuriakadeemias algas õppeaasta äsja renoveeritud peahoones

01.09

Rahvusraamatukogu ajutine pind Tallinnas Narva maanteel sulgeb uksed

01.09

Rasmus Kaljujärv liitus Eesti Draamateatri trupiga

loe: eeter

01.09

Jaak Tammearu: teletöötajal peab olema sarmi, häält ja midagi öelda

01.09

Kaidi Klein ja Britt Normet: vanuse pärast ei pea muretsema, vaid tegutsema

01.09

Aigar Vaigu: süvenemine muudab keerulise õppeaine lihtsaks

01.09

Toitumisnõustaja: suhkrukrõbinad jätavad lapse kiiresti nälga

Raadiouudised

01.09

Päevakaja (01.09.2025 18:00:00)

01.09

Elektrilevi: riigi ootuste täitmiseks tuleb võrgutasu oluliselt tõsta

01.09

Raadiouudised (01.09.2025 15:00:00)

01.09

Soome valitsuse eelarvekõnelusi varjutab poliitikute keelekasutus

01.09

Kõik võimalused Tartus koalitsiooni moodustamiseks on lahtised

01.09

Eesti soovib, et ELi kliimaeesmärkide täpsustamisel aastaks 2040 arvestataks ka väikeste riikidega

01.09

Raadiouudised (01.09.2025 12:00:00)

01.09

Kohvi hinna tõus tarbimist ei vähenda

01.09

Raadiouudised (01.09.2025 09:00:00)

01.09

Automaks on pannud ostma väiksema heitega autosid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo