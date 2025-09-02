Serbias jätkusid korruptsioonivastased meeleavaldused

Vaikuses toimunud meeleavaldus möödus rahulikult, erinevalt augusti keskel toimunutest, mis kasvasid meeleavaldajate sõnul valitsuse toetajate ja politsei karmi käe taktika tõttu üle vägivallaks.

Regulaarsed meeleavaldused said alguse kümme kuud tagasi toimunud raudteejaama katusevaringust, milles sai surma 16 inimest. Õnnetus sai kiiresti riigis sügavalt juurdunud korruptsiooni sümboliks.

Kuigi meeleavaldused on viinud peaministri tagasiastumiseni ja tema valitsuse kokkuvarisemiseni, siis president Aleksandar Vučić on jäänud ametisse.

Seni on president tagasi lükanud nõudmised ennetähtaegseteks valimisteks ja väidab, et meeleavaldused on osa välismaisest vandenõust.

"Kümme kuud on tohutult pikk aeg ja midagi pole muutunud. Mitte ainsatki asja. Mitte ühtegi inimest ei ole raudteejaama varingu eest vastutusele võetud," ütles uudisteagentuuri AFP ajakirjanikule 18-aastane meeleavaldaja Lazar.

"Mälestame tragöödiat, nõuame vastutust, võitleme parema riigi eest. Me ei vaata kõrvale. Koos lõpuni," kirjutasid protestijad sotsiaalmeedias.

Meeleavaldajad korraldasid mälestusmarsse ka Kragujevaci ja Novi Sadi linnades.