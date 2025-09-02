Valmiermuiža pruulikoda läheb Soome kapitali kätte

Cesu alus ehk Cēsise õlletehas kuulub Olvile, Soome kontsernile kuuluvad ka Eestis ja Leedus asuvad õlletehased.

Valmiermuiža enamusomanik Aigars Ruņģis ütles, et kuigi firma finantstulemused on olnud head, siis pikaajaline areng on võimalik ainult koostöös suurema õlletootjaga.

"Kuigi see on Valmiermuiža ajaloo parim aasta, oleme teadlikud ka sellest, et tegutseme ärikeskkonnas, mis on Euroopa väikeste ja sõltumatute õlletootjate jaoks ebasõbralik. Selle tulemusel oli Läti eelmisel aastal Euroopa Liidu õlletootmise mahu poolest viimane. See takistab Läti õlletootjate võimekust kasvada, investeerida ja konkureerida Euroopa tasandil," ütles Aigars Ruņģis.

Aigars Ruņģis on juba varem kritiseerinud Läti õlletootjate reguleerimist, leides, et firmad ei saa seetõttu kasvada.

Cēsise õlletehase juht Evija Grīnberga kinnitas, et Valmiermuiža jätkab tegevust Valmiera lähedal asuvas tehases ning säilitab olemasoleva koostise. Ta märkis, et firmad ühendavad jõud, et sihtida eksporditurgu.

Kahe õlletehase ühinemine vajab veel Läti regulaatorite heakskiitu. Tehingu tingimusi pole veel avalikustatud.