Riigikohus jättis välihaiglate hanke vaidluses Semetroni kaebuse rahuldamata

Eesti
Välihaigla konteinerid (foto on illustratiivne).
Välihaigla konteinerid (foto on illustratiivne). Autor/allikas: RKIK
Riigikohus otsustas jätta rahuldamata Semetroni kaebuse, milles ettevõte vaidlustas mobiilsete välihaiglate ostmiseks korraldatud riigihanke tulemused.

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) tunnistas 7. novembril 2024 välihaiglate hankel edukaks MDSC Systemsi ja Maru Metalli ühispakkumuse maksumusega ligi 7,6 miljonit eurot. Selle otsuse vaidlustas hankel teiseks jäänud Semetron, kelle pakkumus oli poole miljoni euro võrra kallim.

Semetron leidis oma kaebuses, et edukaks tunnistatud konkurendid ei vastanud kvalifitseerimistingimustele ja nende ühispakkumus polnud kooskõlas tehniliste nõuetega. Samuti väitis ettevõte, et võitjad muutsid oma lõplikku pakkumust hanke alusdokumentides lubatust rohkem ja selle maksumus oli põhjendamatult madal.

Nii riigihangete vaidlustuskomisjon kui ka haldus- ja ringkonnakohus jätsid Semetroni kaebuse rahuldamata. Samale järeldusele jõudis täna avaldatud otsuses ka riigikohus, aga muutis teise astme kohtu põhjendusi.

Pakkumuste sisu võib läbirääkimiste tulemusena oluliselt muutuda

Kaebaja hinnangul ei vastanud konkurentide ühispakkumus hanketingimustele muu hulgas seetõttu, et seda muudeti pärast läbirääkimisi lubatust suuremal määral.

Riigikohus selgitas, et konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus ongi oma olemuselt mitme-etapiline ja eesmärk on jõuda läbirääkimiste käigus parima võimaliku pakkumuseni. Läbi võib rääkida kõikide tingimuste üle, välja arvatud hindamiskriteeriumid ja miinimumnõuded.

See võimaldab hankijal soetada täpselt tema vajadustele kohandatud asju ning viia hanketingimused vastavusse sellega, mida turul olevad ettevõtted on võimelised pakkuma. Kui alusdokumentides pole ette nähtud võimalust valida kohe parim pakkumus, on enne läbirääkimisi esitatud pakkumused vaid indikatiivsed. Lõplik ja hindamisele kuuluv pakkumus esitataksegi reeglina alles läbirääkimiste tulemusel, kusjuures uue pakkumuse sisu ei pea kattuma varasemaga.

Riigikohtu lahendiga saab täismahus tutvuda siin.

