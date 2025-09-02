Suurbritannia pikendab kahe tuumajaama eluiga aasta võrra

Loode-Inglismaal asuv Heysham 1 jaam ning kirdes paiknev Hartlepooli jaam jätkavad energiatootmist kuni 2028. aasta märtsini ehk kavandatust aasta võrra kauem, teatas peaoperaator EDF oma avalduses.

Prantsuse energiafirma EDF teate kinnitas pärast positiivseid kontrolle ka nende Briti partner Centrica.

"Nende kahe jaama täiendav tööaasta võimaldab varustada elektriga enam kui nelja miljonit kodu," ütles EDF-i tuumaenergiavaldkonna tegevdirektor Mark Hartley.

"See tagab töökoha enam kui tuhandele inimesele, kes nendes jaamades töötavad. See toetab Suurbritannia püüdlusi puhta ja kindla elektrivarustuse suunas," lisas Hartley.

Centrica sõnul vähendavad jaamad vajadust fossiilkütuste järele, toetades samal ajal Suurbritannia püüdlusi puhta ja kindla energiavarustuse suunas.

Kahe teise jaama, Heysham 2 ja Tornessi, oodatavas sulgemisajas 2030. aasta märtsis muudatusi ei tehtud.

Suurbritannia viies tuumajaam Sizewell B võib töötada kuni 2055. aastani, märkis EDF teisipäeval.

Need jaamad asendatakse lõpuks uute tuumaelektrijaamadega.

Suurbritannia valitsus andis juulis pärast investoritega kokkuleppele jõudmist lõpliku heakskiidu Sizewell C jaamale, eesmärgiga tugevdada netonullheite ja energiajulgeoleku eesmärkide saavutamist. Jaam ei alusta aga elektritootmist enne 2030. aastate lõppu.

EDF on seotud nii Sizewell C kui ka teise uue Suurbritannia jaama Hinkley Point C ehitamisega.