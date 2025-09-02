X!

Suurbritannia pikendab kahe tuumajaama eluiga aasta võrra

Välismaa
Elekter.
Elekter. Autor/allikas: Roderick Qiu / Pixabay
Välismaa

Loode-Inglismaal asuv Heysham 1 jaam ning kirdes paiknev Hartlepooli jaam jätkavad energiatootmist kuni 2028. aasta märtsini ehk kavandatust aasta võrra kauem, teatas peaoperaator EDF oma avalduses.

Prantsuse energiafirma EDF teate kinnitas pärast positiivseid kontrolle ka nende Briti partner Centrica.

"Nende kahe jaama täiendav tööaasta võimaldab varustada elektriga enam kui nelja miljonit kodu," ütles EDF-i tuumaenergiavaldkonna tegevdirektor Mark Hartley.

"See tagab töökoha enam kui tuhandele inimesele, kes nendes jaamades töötavad. See toetab Suurbritannia püüdlusi puhta ja kindla elektrivarustuse suunas," lisas Hartley.

Centrica sõnul vähendavad jaamad vajadust fossiilkütuste järele, toetades samal ajal Suurbritannia püüdlusi puhta ja kindla energiavarustuse suunas.

Kahe teise jaama, Heysham 2 ja Tornessi, oodatavas sulgemisajas 2030. aasta märtsis muudatusi ei tehtud.

Suurbritannia viies tuumajaam Sizewell B võib töötada kuni 2055. aastani, märkis EDF teisipäeval.

Need jaamad asendatakse lõpuks uute tuumaelektrijaamadega.

Suurbritannia valitsus andis juulis pärast investoritega kokkuleppele jõudmist lõpliku heakskiidu Sizewell C jaamale, eesmärgiga tugevdada netonullheite ja energiajulgeoleku eesmärkide saavutamist. Jaam ei alusta aga elektritootmist enne 2030. aastate lõppu.

EDF on seotud nii Sizewell C kui ka teise uue Suurbritannia jaama Hinkley Point C ehitamisega.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:43

Mart Vain: ravivalikute puudumine paneb patsiendid ebavõrdsesse olukorda

13:28

Leedu korvpallikoondise tähe vigastus osutus tõsiseks

13:28

Katri Raik oli sunnitud oma Narva valimisliidule uue nime panema Uuendatud

13:20

Harri Tiido: noortest ja nutiseadmetest

13:05

Headreadi raamatuaasta blogi: Richard Powersi "Ilmapuu" ja "Hämming"

13:01

Trammis Eesti 200 kampaaniat lubanud TLT rikkus enda reegleid Uuendatud

13:01

Automaksu jõustamine on maksma läinud 1,3 miljonit eurot

12:58

Auli Andersalu-Targo: olla üksinda kellegi päästja on üliraske

12:57

Donnarumma jätkab karjääri Manchester City väravapostide vahel

12:55

Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku Uuendatud

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.09

Neste loobub kütuse sooduskaartidest ja alandas tanklates hindu Uuendatud

01.09

Suri perearst Le Vallikivi

01.09

Sõja 1286. päev: Ukraina teatas kahe Vene kopteri ja puksiirlaeva hävitamisest Uuendatud

01.09

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

01.09

Keskkonnaamet sulges Endla looduskeskuse

12:55

Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku Uuendatud

01.09

Elektrilevi soovib riigilt kümneid miljoneid eurosid juurde

01.09

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

09:00

Galerii: päästjate, politseinike ja õpetajate meeleavaldus valitsushoone ees

01.09

Eesti õige keskmine palk oli II kvartalis 2126 eurot, tõus 5,9 protsenti Uuendatud

ilmateade

loe: sport

13:28

Leedu korvpallikoondise tähe vigastus osutus tõsiseks

12:57

Donnarumma jätkab karjääri Manchester City väravapostide vahel

12:23

Selgus Eesti koondise koosseis Rahvuste krossiks

11:51

Virves: lõpptulemusest hoolimata olen Paraguay ralliga rahul

loe: kultuur

13:05

Headreadi raamatuaasta blogi: Richard Powersi "Ilmapuu" ja "Hämming"

12:46

Hanna Junti toob Noorsooteatris lavale nelja põlvkonna emade ja tütarde lood

11:49

Galerii: Lõppesid Janno Jürgensi mängufilmi "Mind ei ole sinust eraldi" võtted

10:22

Kirjanduslikud kolmapäevad alustavad 63. hooaega Värske Rõhu sünnipäevaga

loe: eeter

12:58

Auli Andersalu-Targo: olla üksinda kellegi päästja on üliraske

11:34

Põlengus kodu kaotanud aednik Harri Poom: loodan kasvuhoonesse toa ehitada

01.09

Kristjan Hirmo hakkab tudengeid õpetama: kõrvaklappe ma varna ei riputa

01.09

Sabatipuhkuselt ametisse naasnud Viilma: sellise tempoga ei saanud edasi minna

Raadiouudised

12:35

Prantsusmaa süüdistab Itaaliat jõukate maksumaksjate endale meelitamises

12:20

Raadiouudised (02.09.2025 12:00:00)

10:00

Ootamatult suur huvi perearstiõppe vastu pani küsima lisakohti

09:50

Majanduslik vägivald on levinud probleem

09:25

Raadiouudised (02.09.2025 09:00:00)

01.09

Päevakaja (01.09.2025 18:00:00)

01.09

Elektrilevi: riigi ootuste täitmiseks tuleb võrgutasu oluliselt tõsta

01.09

Raadiouudised (01.09.2025 15:00:00)

01.09

Soome valitsuse eelarvekõnelusi varjutab poliitikute keelekasutus

01.09

Kõik võimalused Tartus koalitsiooni moodustamiseks on lahtised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo