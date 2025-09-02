Otse kolmapäeval kell 9.30: konverents "Pinge 2025" varustuskindlusest
Kolmapäeval toimub Elektrilevi konverents "Pinge 2025", mis toob kokku Eesti energeetikavaldkonna tipptegijad, poliitikud ja rahvusvahelised eksperdid, et arutada elektrivõrkude tulevikuvisioone ja inflatsioonisurvet, samuti Ukraina sõja kogemusi energiavastupidavuse tagamisel.
Konverentsi saab otsepildis jälgida ERR-i portaalis algusega kell 9.30. Välisesinejate ettekannetel on tagatud sünkroontõlge eesti keelde.
Otseülekanne eesti keeles
Otseülekanne inglise keeles
Konverentsi ajakava
Kell 9.30 Päevajuht Johannes Tralla tervitus
Kell 9.40 Elektrivõrkude tulevikuvaade 2035 – Mihkel Härm, Elektrilevi juhatuse esimees
Kell 10.25 Eesti energiapoliitika tulevikuvisioon – rahandusminister Jürgen Ligi
Kell 11 Euroopa Liidu vananevad elektrivõrgud vajavad tarku lahendusi – Keit Pentus-Rosimannus, Euroopa Liidu kontrollikoja liige
Kell 11.30 Paus
Kell 11.45 Vestlusring: Viis aastat inflatsiooni. Kuidas sellest tervelt välja tulla? Osalejad: konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee, rahandusminister Jürgen Ligi, majandusekspert Peeter Koppel ja Elektrilevi finantsjuht Kristi Ojakäär.
Kell 12.30 Vestlusring: Põhjamaade elektrivõrkude väljakutsed. Osalevad Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm ja Elenia tegevjuht Jorma Myllymäki
Kell 13-14 Lõunapaus
Kell 14 Ukraina energiavastupidavus: DTEK võrkude kogemus – Oleksii Kalaida, DTEK Grids uute tehnoloogiate juht
Kell 14.35 Vestlusring: Kuivõrd meie vallad on kriisideks valmis? Kas meie ja riik oleme valmis? Osalevad Elektrilevi juht Mihkel Härm, Coop Pank juhatuse liige Paavo Truu, päästeameti peadirektor Margo Klaos, Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat ja Oliver Tsarski riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroost
Kell 15.15 Paus
Kell 15.45 ESB Networks: torm Éowyni kogemused – Brian Brady, ESB Networks võrgu vastupidavuse ja kliimamuutustega kohanemise juht
Kell 16.10 Jaotusvõrkude investeeringute väljakutsed – Savannah Altvater, EurElectric levitamise ja turu hõlbustamise üksuse juht
Kell 16.40 Päeva lõpp
Toimetaja: Mirjam Mäekivi