Otse kolmapäeval kell 9.30: konverents "Pinge 2025" varustuskindlusest

Kolmapäeval toimub Elektrilevi konverents "Pinge 2025", mis toob kokku Eesti energeetikavaldkonna tipptegijad, poliitikud ja rahvusvahelised eksperdid, et arutada elektrivõrkude tulevikuvisioone ja inflatsioonisurvet, samuti Ukraina sõja kogemusi energiavastupidavuse tagamisel.

Konverentsi saab otsepildis jälgida ERR-i portaalis algusega kell 9.30. Välisesinejate ettekannetel on tagatud sünkroontõlge eesti keelde.

Otseülekanne eesti keeles

Otseülekanne inglise keeles

Konverentsi ajakava

Kell 9.30 Päevajuht Johannes Tralla tervitus

Kell 9.40 Elektrivõrkude tulevikuvaade 2035 – Mihkel Härm, Elektrilevi juhatuse esimees

Kell 10.25 Eesti energiapoliitika tulevikuvisioon – rahandusminister Jürgen Ligi

Kell 11 Euroopa Liidu vananevad elektrivõrgud vajavad tarku lahendusi – Keit Pentus-Rosimannus, Euroopa Liidu kontrollikoja liige

Kell 11.30 Paus

Kell 11.45 Vestlusring: Viis aastat inflatsiooni. Kuidas sellest tervelt välja tulla? Osalejad: konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee, rahandusminister Jürgen Ligi, majandusekspert Peeter Koppel ja Elektrilevi finantsjuht Kristi Ojakäär.

Kell 12.30 Vestlusring: Põhjamaade elektrivõrkude väljakutsed. Osalevad Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm ja Elenia tegevjuht Jorma Myllymäki

Kell 13-14 Lõunapaus

Kell 14 Ukraina energiavastupidavus: DTEK võrkude kogemus – Oleksii Kalaida, DTEK Grids uute tehnoloogiate juht

Kell 14.35 Vestlusring: Kuivõrd meie vallad on kriisideks valmis? Kas meie ja riik oleme valmis? Osalevad Elektrilevi juht Mihkel Härm, Coop Pank juhatuse liige Paavo Truu, päästeameti peadirektor Margo Klaos, Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat ja Oliver Tsarski riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroost

Kell 15.15 Paus

Kell 15.45 ESB Networks: torm Éowyni kogemused – Brian Brady, ESB Networks võrgu vastupidavuse ja kliimamuutustega kohanemise juht

Kell 16.10 Jaotusvõrkude investeeringute väljakutsed – Savannah Altvater, EurElectric levitamise ja turu hõlbustamise üksuse juht

Kell 16.40 Päeva lõpp