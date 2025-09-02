X!

Otse kolmapäeval kell 9.30: konverents "Pinge 2025" varustuskindlusest

Majandus
Elektrilevi juht Mihkel Härm
Elektrilevi juht Mihkel Härm Autor/allikas: Elektrilevi
Majandus

Kolmapäeval toimub Elektrilevi konverents "Pinge 2025", mis toob kokku Eesti energeetikavaldkonna tipptegijad, poliitikud ja rahvusvahelised eksperdid, et arutada elektrivõrkude tulevikuvisioone ja inflatsioonisurvet, samuti Ukraina sõja kogemusi energiavastupidavuse tagamisel.

Konverentsi saab otsepildis jälgida ERR-i portaalis algusega kell 9.30. Välisesinejate ettekannetel on tagatud sünkroontõlge eesti keelde.

Otseülekanne eesti keeles

Otseülekanne inglise keeles

Konverentsi ajakava

Kell 9.30 Päevajuht Johannes Tralla tervitus

Kell 9.40 Elektrivõrkude tulevikuvaade 2035 – Mihkel Härm, Elektrilevi juhatuse esimees

Kell 10.25 Eesti energiapoliitika tulevikuvisioon – rahandusminister Jürgen Ligi

Kell 11 Euroopa Liidu vananevad elektrivõrgud vajavad tarku lahendusi – Keit Pentus-Rosimannus, Euroopa Liidu kontrollikoja liige

Kell 11.30 Paus

Kell 11.45 Vestlusring: Viis aastat inflatsiooni. Kuidas sellest tervelt välja tulla? Osalejad: konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee, rahandusminister Jürgen Ligi, majandusekspert Peeter Koppel ja Elektrilevi finantsjuht Kristi Ojakäär.

Kell 12.30 Vestlusring: Põhjamaade elektrivõrkude väljakutsed. Osalevad Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm ja Elenia tegevjuht Jorma Myllymäki

Kell 13-14 Lõunapaus

Kell 14 Ukraina energiavastupidavus: DTEK võrkude kogemus – Oleksii Kalaida, DTEK Grids uute tehnoloogiate juht

Kell 14.35 Vestlusring: Kuivõrd meie vallad on kriisideks valmis? Kas meie ja riik oleme valmis? Osalevad Elektrilevi juht Mihkel Härm, Coop Pank juhatuse liige Paavo Truu, päästeameti peadirektor Margo Klaos, Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat ja Oliver Tsarski riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroost

Kell 15.15 Paus

Kell 15.45 ESB Networks: torm Éowyni kogemused – Brian Brady, ESB Networks võrgu vastupidavuse ja kliimamuutustega kohanemise juht

Kell 16.10 Jaotusvõrkude investeeringute väljakutsed – Savannah Altvater, EurElectric levitamise ja turu hõlbustamise üksuse juht

Kell 16.40 Päeva lõpp

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:27

Kolmapäeval kell 11 "Otse uudistemajast": Aivar Sõerd

15:20

Raadiouudised (02.09.2025 15:00:00)

15:15

Konontšuk: edasipääs oli meie eesmärk ja see tuleb ära!

15:08

Läti-Venemaa piiritaristu valmib 2027. aastal

15:07

Riigikogu komisjon: oodatav defitsiidi vähenemine oli suuresti teada juba kevadel

14:52

Männamäe ja Tross uuest dokfilmist: Piip ja Tuut jäid kõrvalisteks tegelasteks

14:52

Tanklaketid: praegu müüme kütust alla omahinna

14:35

Seadus ei keela oma topsiga vabaõhukontserdile tulla

14:33

Rannula Portugali mängu eel: me ei tohi kedagi liigselt respekteerida

14:30

Anu Tammeleht: hea õpetaja arendab inimmõistuse ainulaadsemaid külgi

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.09

Neste loobub kütuse sooduskaartidest ja alandas tanklates hindu Uuendatud

01.09

Suri perearst Le Vallikivi

01.09

Sõja 1286. päev: Ukraina teatas kahe Vene kopteri ja puksiirlaeva hävitamisest Uuendatud

01.09

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

01.09

Keskkonnaamet sulges Endla looduskeskuse

13:54

Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku Uuendatud

01.09

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

01.09

Elektrilevi soovib riigilt kümneid miljoneid eurosid juurde

09:00

Galerii: päästjate, politseinike ja õpetajate meeleavaldus valitsushoone ees

08:10

Sanktsioonid ja odav nafta panid põntsu Vene energiagigantide rahavoole

ilmateade

loe: sport

15:15

Konontšuk: edasipääs oli meie eesmärk ja see tuleb ära!

14:33

Rannula Portugali mängu eel: me ei tohi kedagi liigselt respekteerida

13:28

Leedu korvpallikoondise tähe vigastus osutus tõsiseks

12:57

Donnarumma jätkab karjääri Manchester City väravapostide vahel

loe: kultuur

14:52

Männamäe ja Tross uuest dokfilmist: Piip ja Tuut jäid kõrvalisteks tegelasteks

14:10

Sinefiil | "Üheskoos" kujutab paarisuhte lagunemist mõjusas õudusfilmiraamis

13:05

Headreadi raamatuaasta blogi: Richard Powersi "Ilmapuu" ja "Hämming"

12:46

Hanna Junti toob Noorsooteatris lavale nelja põlvkonna emade ja tütarde lood

loe: eeter

14:52

Männamäe ja Tross uuest dokfilmist: Piip ja Tuut jäid kõrvalisteks tegelasteks

12:58

Auli Andersalu-Targo: olla üksinda kellegi päästja on üliraske

11:34

Põlengus kodu kaotanud aednik Harri Poom: loodan kasvuhoonesse toa ehitada

01.09

Kristjan Hirmo hakkab tudengeid õpetama: kõrvaklappe ma varna ei riputa

Raadiouudised

12:35

Prantsusmaa süüdistab Itaaliat jõukate maksumaksjate endale meelitamises

12:20

Raadiouudised (02.09.2025 12:00:00)

10:00

Ootamatult suur huvi perearstiõppe vastu pani küsima lisakohti

09:50

Majanduslik vägivald on levinud probleem

09:25

Raadiouudised (02.09.2025 09:00:00)

01.09

Päevakaja (01.09.2025 18:00:00)

01.09

Elektrilevi: riigi ootuste täitmiseks tuleb võrgutasu oluliselt tõsta

01.09

Raadiouudised (01.09.2025 15:00:00)

01.09

Kõik võimalused Tartus koalitsiooni moodustamiseks on lahtised

01.09

Soome valitsuse eelarvekõnelusi varjutab poliitikute keelekasutus

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo