Lätis valmis esimene uus vangla

Läti justiitsministeerium teatas, et Liepāja vangla ehitus on lõppenud. Tegemist on esimese vanglaga, mis on Lätis pärast taasiseseisvumist ehitatud, kirjutab LSM.

Lätis on kokku üheksa vanglat, neist kuus asuvad üle 100 aasta vanades hoonetes. Uus vangla mahutab 1200 kinnipeetavat, mis moodustab umbes kolmandiku vangis viibivatest isikutest.

Liepāja vangla peaks tööle hakkama 2026. aasta esimese poole jooksul, pärast seda kui kompleks on varustatud ning personal väljaõpetatud.

Vangla ehituseks sõlmitud leping, mis allkirjastati 2022. aasta novembris, nägi ette valmimise kuupäevaks 22. septembrit 2025, kuid ehitajad jõudsid tööd lõpetada plaanitust varem – tööd said valmis 28. augustil.

Projekti kulud jäid lepingulisse eelarvesse, mis oli 125,87 miljonit eurot (ilma käibemaksuta), ning ehitusprotsess säästis riigieelarvest ligi 5,3 miljonit eurot, teatas justiitsministeerium.

Uus vangla asub 30,5 hektari suurusel maa-alal ning selle kogupindala on 38 099,9 ruutmeetrit. Vanglakompleksi kuuluvad kaks elamuplokki kinnipeetavatele, haridus- ja töökohtade keskus, administratsiooni- ja valvehoone, erirežiimi- ja haiglaplokid ning avatud tüüpi vanglaosa.

Läti kaalub ka uue naistevangla rajamist

Uudisteagentuur LETA teatas maikuus, et Läti justiitsministeerium kaalub uue naistevangla rajamist.

Ministeerium selgitas, et Liepāja uus vangla on mõeldud ainult meestele, mistõttu otsitakse võimalusi ka naiskinnipeetavatele sobiva vangla rajamiseks.

Ministeerium ei avalikustanud, kus uus vangla võiks asuda, märkides vaid, et eelistatakse juba riigile kuuluvat maa-ala. Samuti et vangla hoone tuleb rajada nullist ega kaaluta praegu olemasolevate hoonete kohandamist.

Läti ainus naistevangla asub Riias. Tegemist on suletud vanglaga, kus on noorukite korrigeerimisüksus ja kohtueelsete kinnipeetavate osakond. Praegu majutatakse seal 193 kinnipeetavat, sealhulgas naisi koos lastega.

Naised moodustavad Lätis vangide koguarvust vaid 5–10 protsenti.