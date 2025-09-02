X!

ERR Karabahhis: põgenikud ootavad õiglast kohtlemist

Euraasia Partnerluse sihtasutuses töötav Karabahhi põgenik Sarine Hayriyan.
Euraasia Partnerluse sihtasutuses töötav Karabahhi põgenik Sarine Hayriyan. Autor/allikas: ERR
Armeenia ja Aserbaidžaani vahel hiljuti allkirjastatud ühisdeklaratsioonis ja kavandatavas rahuleppes ei käsitleta Mägi-Karabahhist välja aetud inimeste olukorda ega nende õigusi. Karabahhi põgenikud ootavad nende probleemidega tegelemist ja õiglast kohtlemist.

Gorise linnas Armeenias küpsetab proua Yerjanik Mägi-Karabahhi tüüpilist leiba. Siitsamast näeb mägesid, mille taha jääb tema endine kodu.

"Kõik võivad ette kujutada, kuidas see on, kui sa kogu elu ehitad midagi kuskil üles, kuidas on sealt siis lahkuda. Isegi surnuaed jääb sinna ja kodu ja töö ja kuidas on olla võõraste inimeste keskel võõras kohas. Sellest on isegi rääkida raske," ütles Yerjanik.

Põgenikud unistavad koju naasmisest, lootus on aga kustunud ja probleemid jäänud.

"Esmaabi me saime, tõelised probleemid ja valu on aga alles alanud ja keegi ei pööra sellele tähelepanu," sõnas Karabahhist põgenenud ajakirjanik Marut Vanyan.

Aserbaidžaaniga algatatud rahuprotsessis põgenike olukorda ega nende õigusi, nagu õigust koju naasta ei käsitleta. Armeenia valitsuse sõnum on, et oma elu tuleb üles ehitada Armeenias. Poliitilises reaalsuses võib valitsusel valikuid olla vähe. Inimesi unustada sellegipoolest ei tohiks, ütleb Euraasia Partnerluse sihtasutuses töötav Karabahhi põgenik Sarine Hayriyan.

"Miks see küsimus suleti? Mina saan aru, et Aserbaidžaani president Ilham Alijev ütles, et kui Mägi-Karabahhi armeenlased soovivad naasta, siis peavad saama naasta ka need aserid, kes seal nõukogude ajal teatud piirkondades elasid. Kasvõi nii oleks võinud olla. Mina lihtsa inimesena leian, et kasvõi nii oleks võinud olla. Oleks võinud selle punkti jätta lahtiseks. Pagulaste seas valitseb praegu tugev ebaõigluse ja mitte kuulda võtmise tunne, nagu meid ei oleks olemas," ütles Euraasia Partnerluse sihtasutuse projektijuht Sarine Hayriyan.

See, mida see valitsus ja teatud määral lääs nõuab, on midagi, mida nad ei nõua kelleltki teiselt kuskil mujal, ehk aktsepteerida etnilist puhastust kui lahendust. See asi tuleks viia täielikult diplomaatilisele ja juriidilisele tasandile," ütles CivilNeti poliitikakommentaator Eric Hacopian.

Yerjanik ütleb, et päeval teeb tööd ja öösel käib unenägudes kodus. "Ma ei taha seda valitsust isegi mitte näha. Kui nad räägivad televisioonis, siis ma tahaksin televiisori ära lõhkuda," ütles Yerjanik.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"



