Kolmapäeval on Eestis niiske ja soe

Üle Baltimaade ja Soome ulatuv madalrõhuvöönd nihkub kolmapäeval ida suunas ja Skandinaaviast liigub üle Läänemere Eesti kohale madalrõhulohk ühes niiske ja sooja õhuga. Öösel jõuavad vihmahood Lääne-Eestisse, päeva jooksul levivad aeglaselt ida poole. Sadu võib olla mõnel pool tugev, samuti on äikeseoht. Kagusse pöörduv tuul on puhanguline, samas õhutemperatuur tõuseb mandril paljudes kohtades mitu kraadi üle 20.

Eelolev öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis sajab kohati hoovihma, on äikest ja sadu võib olla tugev. Ida-Eestis tekib paiguti udu. Puhub ida- ja kagutuul 2-8, saartel 5-11, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 8 kuni 13, rannikul paiguti 17 kraadi.

Hommikul on idas pilvi vähe, läänes on pilvisem ja kohati sajab hoovihma, on äikeseoht. Puhub kagutuul 3-9, saartel puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 10 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Päeval levivad vihmahood Lääne-Eestist aeglaselt ida poole, on äikeseoht, sadu võib olla tugev. Puhub kagutuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 14 m/s, õhtu poole lõunakaare tuul nõrgeneb. Sooja on 18 kuni 23 kraadi.

Neljapäeva öö on mitmel pool vihmahoogudega ja kohati võimalik, et äikesega, hommikuks koondub sadu Eesti idaserva ja lääne poolt alates läheb ilm kuivemaks. Öösel on sooja 11 kuni 16, päeval 18 kuni 23 kraadi.

Reede öösel ja ennelõunal on üksikuid sajuhooge, pärastlõunal laiemalt ja kohati koos äikesega. Öösel on sooja 10 kuni 16, päeval 18 kuni 25 kraadi. Vihmahooge ja äikest jagub mitmele poole ka laupäeva pärastlõunaks ja pühapäeva ööks, pühapäeva päeval läheb ilm kuivemaks. Õhk on suviselt soe.