Norra kroonprintsessi poeg astub vägistamissüüdistusega kohtu ette

Norra kroonprintsessi poeg Marius Borg Høiby
Norra kroonprintsessi poeg Marius Borg Høiby Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Norra kroonprintsessi poeg astub veebruaris kohtu ette süüdistatuna nelja naise vägistamises, teatas Oslo kohus teisipäeval. Süüdimõistmise korral võib teda oodata kuni kümneaastane vangistus.

Marius Borg Høibyle, kroonprintsess Mette-Mariti pojale varasemast suhtest enne abiellumist kroonprints Haakoniga, esitati 18. augustil süüdistus neljas vägistamises ja veel 28 kuriteos, sealhulgas vägivallategudes endiste tüdruksõprade vastu.

Tegemist on suurima skandaaliga, mis on Norra kuninglikku perekonda tabanud.

Kohtuasjas on kannatanutena nimetatud seitse naist, neist neli vägistamisohvritena, sealhulgas üks Høiby endistest tüdruksõpradest Nora Haukland ning glamuurimodell ja poplaulja Linni Meister.

Kohtuprotsess viiakse läbi Oslo ringkonnakohtus 3. veebruarist 13. märtsini, teatas kohus.

Høiby (28) peeti kinni 4. augustil 2024 kahtlustatuna oma toonase tüdruksõbra ründamises.

Tema advokaatide sõnul on ta selles juhtumis vägivallateod omaks võtnud, kuid eitab teisi talle esitatud süüdistusi.

Kümme päeva pärast 2024. aasta augustis aset leidnud kinnipidamist ütles Høiby avalikus pöördumises, et tegutses pärast tüli alkoholi ja kokaiini mõju all, kuna tal on olnud vaimseid probleeme ja on pikka aega võidelnud uimastisõltuvusega.

Väidetavad neli vägistamist leidsid aset aastatel 2018, 2023 ja 2024, neist viimane juba pärast politseiuurimise algust.

Kohtuasjas ei ole ühtegi kuningliku perekonna liiget tunnistajaks kutsutud.

"Kõigi asjaosaliste jaoks on see kahtlemata väga raske ja kurnav," ütles kroonprints Haakon 19. augustil, päev pärast kasupojale esitatud süüdistuste avalikustamist.

"Nüüd on kohtute otsustada, milline on lõplik tulemus," ütles ta.

Høiby ei ole tehniliselt kuningliku perekonna liige ja seetõttu puudub tal ametlik avalik roll.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: BNS

21:44

