X!

Trump väljendas sügavat pettumust Putinis

Välismaa
USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Brian Snyder
Välismaa

USA president Donald Trump väljendas teisipäeval sügavat pettumust Venemaa riigijuhis Vladimir Putinis seoses asjaoluga, et pärast Alaska tippkohtumist ei ole õnnestunud Ukraina rahulepet saavutada.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump sõnas teisipäeval Scott Jenningsi raadiosaates, et on äärmiselt pettunud Venemaa presidendis Vladimir Putinis.

"Võin öelda, et olen president Putinis väga pettunud. Meil olid suurepärased suhted, olen väga pettunud," sõnas Trump.

Samas ei täpsustanud Trump, millised tagajärjed Venemaad ootavad, ehkki hiljuti seadis ta rahuleppe saavutamiseks kahenädalase tähtaja, mis aegub selle nädala lõpus.

USA president lisas, et teda ei tee murelikuks ka potentsiaalne Venemaa ja Hiina koostöö. Putin kohtus teisipäeval Pekingis Hiina presidendi Xi Jinpingiga enne suurt sõjaväeparaadi.

"Ma ei ole üldse mures. Ei ole. Meil on ülekaalukalt maailma tugevaim sõjavägi ja nad ei kasutaks oma sõjaväge iial meie vastu, uskuge mind, see oleks halvim, mida nad teha võiksid," ütles Trump.

USA president Donald Trump teatas 19. augustil, mõned päevad pärast Venemaa presidendi Vladimir Putiniga näost näkku kohtumist, et ta alustas Vene riigijuhi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kohtumise korraldamist. Ta vihjas ka võimalusele pidada hiljem kolmepoolseid läbirääkimisi.

Kremli välispoliitikanõunik Juri Ušakov eitas esmaspäeval, et presidendid oleksid kolmepoolses kohtumises kokku leppinud.

"Seda ideed arutati (Trumpi ja Putini - toim) telefonivestluse käigus ning seejärel puudutati seda Anchorage'i kõnelustel. Ameeriklased ütlesid meile, et arutavad seda küsimust ka omavahel ja tulevad seejärel välja konkreetsete ettepanekutega," ütles Ušakov Vene propagandist Pavel Zarubinile.

"Praegu räägitakse kolmepoolsest kohtumisest, samuti Putini ja Zelenski kohtumisest. Kuid minu teada ei olnud Putini ja Trumpi vahel selle kohta mingit kokkulepet," lisas ta.

Avaldus järgnes järjekordse Trumpi poolt seatud tähtaja möödumisele, milleks Moskva pidi astuma samme sõja lahendamise suunas.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:14

Michal: õpetajatel, päästjatel, politseinikel on suurim šanss palgatõusuks

23:01

Lisovskaja edestas kontrollvõistluse lühikavas Langerbauri

22:46

Uisutreener süüdistustest: konkurendid tahavad meid hävitada Uuendatud

22:42

Trump väljendas sügavat pettumust Putinis

22:21

ETV spordisaade, 2. september

22:01

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:53

Taas meistriliigas mängiva Tapa treener: raske oli mehi pehmeks rääkida

21:53

Vihmase ja jaheda suve tõttu valmivad viinamarjad tänavu palju hiljem

21:44

Norra kroonprintsessi poeg astub vägistamissüüdistusega kohtu ette

21:37

Nestor: kodumaine toit meie toidulaual hakkab muutuma üha kallimaks

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.09

Neste loobub kütuse sooduskaartidest ja alandas tanklates hindu Uuendatud

14:52

Tanklaketid: praegu müüme kütust alla omahinna

17:35

Venemaa korraldas Ukrainas taas öise õhurünnaku Uuendatud

01.09

Keskkonnaamet sulges Endla looduskeskuse

12:06

Linnahall ja Maarjamäe memoriaal – Rail Balticu alla killustikuks või korda

01.09

Suri perearst Le Vallikivi

01.09

Sõja 1286. päev: Ukraina teatas kahe Vene kopteri ja puksiirlaeva hävitamisest Uuendatud

09:00

Galerii: päästjate, politseinike ja õpetajate meeleavaldus valitsushoone ees

08:10

Sanktsioonid ja odav nafta panid põntsu Vene energiagigantide rahavoole

12:08

Valmiermuiža pruulikoda läheb Soome kapitali kätte

ilmateade

loe: sport

23:01

Lisovskaja edestas kontrollvõistluse lühikavas Langerbauri

22:46

Uisutreener süüdistustest: konkurendid tahavad meid hävitada Uuendatud

22:21

ETV spordisaade, 2. september

21:53

Taas meistriliigas mängiva Tapa treener: raske oli mehi pehmeks rääkida

loe: kultuur

18:58

Argo Valsi lühialbumi "Lavendel" esitlusega avatakse Sügisjazz

18:56

Teatrifestival Draama 2025 programmis annavad tooni naised

18:55

Pärdi päevade avakontserdil kõlavad helilooja kolm suurteost

17:38

Kirjandustänava festival toob luulekaraoke, merekirjanduse ja raamatuaasta õhtukontserdi

loe: eeter

16:40

Saatejuht Veronika Uibo: mul tuleb ühendada teletöö, õpetajaamet ja muusika

14:52

Männamäe ja Tross uuest dokfilmist: Piip ja Tuut jäid kõrvalisteks tegelasteks

12:58

Auli Andersalu-Targo: olla üksinda kellegi päästja on üliraske

11:34

Põlengus kodu kaotanud aednik Harri Poom: loodan kasvuhoonesse toa ehitada

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (02.09.2025 18:00:00)

16:25

Hiina ja Venemaa arutasid õiglasema maailmakorra loomist

16:00

Seadusemuudatus tähendab osale õpilastele vabu tunde

15:20

Raadiouudised (02.09.2025 15:00:00)

14:35

Seadus ei keela oma topsiga vabaõhukontserdile tulla

12:35

Prantsusmaa süüdistab Itaaliat jõukate maksumaksjate endale meelitamises

12:20

Raadiouudised (02.09.2025 12:00:00)

10:00

Ootamatult suur huvi perearstiõppe vastu pani küsima lisakohti

09:50

Majanduslik vägivald on levinud probleem

09:25

Raadiouudised (02.09.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo