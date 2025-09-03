X!

Lääne-Ukrainat tabas Vene õhurünnak

Ukrainlased peavad päevast päeva taluma Vene rünnakuid
Ukrainlased peavad päevast päeva taluma Vene rünnakuid
Venemaa ründas ööl vastu kolmapäeva Ukrainat droonidega, agressorriigi rünnaku alla jäid ka riigi lääneosas asuvad piirkonnad.

Oluline Ukraina sõjas kolmapäeval, 3. septembril kell 5.45:

- Lääne-Ukrainat tabas Vene õhurünnak;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 122 lahingut;

- Merz: Putin on sõjakurjategija.

Lääne-Ukrainat tabas Vene õhurünnak

Venemaa ründas ööl vastu kolmapäeva Ukrainat droonidega, agressorriigi rünnaku alla jäid ka riigi lääneosas asuvad piirkonnad. 

Läänepoolsetes Kaluši, Hmelnõtski ja Rivne linnades oli kuulda plahvatusi. Väljaande The Kyiv Independent teatel töötas õhutõrje ka Lvivis. Rünnaku ulatus pole veel teada, purustuste või inimohvrite kohta ei ole veel andmeid. 

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 122 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 122 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Lõmani suunas ründas Vene armee 15 korda, Pokrovski suunal toimus viimase ööpäeva jooksul 23 vaenlase rünnakut. Venemaa on aktiivne ka Kupjanski ja Toretski piirkonnas. Toretskis ründas Vene armee 12 korda, Kupjanskis toimus kuus rünnakut, vahendas Ukrainska Pravda.

Merz: Putin on sõjakurjategija

Saksamaa kantsler Friedrich Merz kritiseeris Venemaa diktaatorit Vladimir Putinit, nimetades usutluses telekanalile Sat.1 Kremli pealikku sõjakurjategijaks, vahendas kolmapäeval portaal Unian.

"Ta  on sõjakurjategija. Tõenäoliselt meie aja kõige tõsisem sõjakurjategija, keda me nüüd suures mastaabis näeme," ütles Merz.

Kantsler lisas, et Saksamaa ja kogu Euroopa peavad mõistma, kuidas sõjaroimaritega toime tulla.

"Siin pole kompromissidele ruumi," rõhutas Merz.

Merz lisas, et Venemaa püüab mõjutada ka avalikku arvamust Saksamaa kodanike seas, sealhulgas sotsiaalvõrgustike kaudu.

Ka USA president Donald Trump väljendas teisipäeval sügavat pettumust Putinis, kuna pärast Alaska tippkohtumist ei ole õnnestunud Ukraina rahulepet saavutada.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, BNS

