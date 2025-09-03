X!

Kaljulaid: kindlasti tõusetub küsimus Pevkuri tagasi astumisest

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid (SDE) kirjutas riigikontrolli värske auditi valguses, et kindlasti tõusetub küsimus kaitseminister Hanno Pevkuri tagasi astumisest. Sama tõsiselt peaks tema sõnul küsima, kas riigikaitsekomisjon on olnud oma ülesannete kõrgusel.

Riigikontroll tuvastas riigi majandusaasta koondaruande auditis kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste lepingutes hulga probleeme, mis ootavad kasvava kaitse-eelarve taustal kiiret lahendamist. Auditi ajal ilmnesid ka tõsised raskused kaitseministeeriumi valitsemisala asutustelt vajalike andmete kättesaamisega.

Riigikaitsekomisjoni kuuluv Kaljulaid märkis, et loomulikult peab maksumaksja raha kasutamisel olema korrektne ja vältima vigu, aga samas peab kõigil olema ka mõistmist, kui eksimused on tulenenud sellest, et on olnud väga kiire.

"Nüüd, mis puudutab poliitilist vastutust. Juhtumisi kogunes sel esmaspäeval erakorraliselt riigikogu riigikaitsekomisjon ning seal oli kohal ka kaitseminister. Minister oli kindlasti selleks ajaks teadlik, et riigikontrollilt tuleb tema juhitava ministeeriumi rahakasutuse kohta täiesti hävitav hinnang, aga ta ei öelnud selle kohta otseselt mitte ühtegi sõna," nentis opositsioonisaadik.

Kaljulaidi sõnul tõusetub riigikontrolli karmi kriitika valguses kindlasti ka küsimus kaitseministri tagasi astumisest-

"Seda enam, et tal on mitu kollast kaarti juba all ja see riigikontrolli kaart on ilmselgelt punane kaart."

Kaljulaidi sõnul üritatakse kindlasti nüüd spinnida, et vastutab hoopis eelmine kantsler ja eelmine kaitseväe juhataja.

"Aga paraku on nii, et kui valitsus annab mingisse valdkonda kõvasti raha juurde, siis peab ikka valitsus veenduma, et selle raha kasutamise kontrollmehhanismid on väga tugevad ja riigikogu peab omakorda veenduma, et valitsus on selles veendunud."

Tõsiselt peaks Kaljulaidi sõnul ka küsima, kas riigikaitsekomisjon on olnud oma ülesannete kõrgusel, et nendest probleemidest kuulevad komisjoni liikmed uudistest, mitte ministrilt või ministeeriumi kantslerilt komisjoni istungil.

"Olen korduvalt juhtinud tähelepanu, et riigikogu tegelikult ei suuda teostada järelevalvet maksumaksja raha kasutuse üle ja see on järjekordne näide sellest, et just nii see ongi."

