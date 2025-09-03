Kaitseväe juhataja asetäitjaks sai brigaadikindral Viktor Kalnitski

Kalnitski ütles, et Euroopas käimasolev täiemahuline sõda ning Eesti suured pingutused riigikaitse arendamisel ja lahinguvalmiduse tõstmisel esitavad suuri väljakutseid kõigile, eriti kaitseväe juhtkonnale.

"Samas on minu määramine kaitseväe juhataja asetäitjaks mulle pandud usalduse kinnitus, mis motiveerib ja annab julgust võtta väljakutse vastu ning kasutada kõiki teadmisi ja oskusi uute ülesannete täitmisel ning riigikaitse arendamisel," lausus Kalnitski.

Kaitseväeteenistust alustas Kalnitski 1994. aastal ajateenijana Põhja üksik-jalaväekompaniis, kus ta teenis pärast vanemallohvitseride kursuse läbimist ka rühmavanema ja rühmaülemana.

Karjääri vältel on Kalnitski teeninud juhtivatel positsioonidel üksik-vahipataljonis ja suurtükiväegrupis, maaväe staabis suurtükiväe inspektorina, NATO Kirdekorpuses vanemstaabiohvitserina ja Kaitseliidu peastaabis operatiiv-planeerimisosakonna operatiivjaoskonna ülemana.

Samuti on ta teeninud nii Kaitseliidu Viru maleva kui ka Kirde maakaitseringkonna pealikuna ja ülemana ning juhtinud kaitseväe peastaabi personaliosakonda ja väljaõppeosakonda.

Enne kaitseväe juhataja asetäitja ametikohale määramist teenis Kalnitski Kaitseväe Akadeemia ülemana.

Brigaadikindral Kalnitski on lõpetanud Soome reservohvitserikooli ja Soome riigikaitseülikooli, täiendanud end suurtükiväe- ja juhtimiskursustel ning läbinud vanem- ja kindralstaabiohvitseri kursused Soomes.

Ta on osalenud kolmel korral rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Afganistanis. Kalnitski on Kaitseliidu Harju maleva tegevliige.