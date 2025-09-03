Portugalis Lissabonis hukkus köisraudtee õnnetuses vähemalt 15 inimest

Vähemalt 15 inimest sai surma ja umbes 18 vigastada, kui kolmapäeval juhtus Lissabonis õnnetus köisraudteega, ütlesid Portugali ametnikud.

Lissabonis sõitis Gloria köisraudteelt välja vagun ning õnnetuses sai surma vähemalt 15 inimest, ütles kohaliku päästeteenistuse pressiesindaja. Umbes 18 inimest sai vigastada.

Õnnetuses hukkunute seas oli ka välismaalasi. Tegu on turistide seas populaarse transpordivahendiga.

"See on meie linna jaoks traagiline päev. Lissabon leinab. See on traagiline, traagiline juhtum," ütles Lissaboni linnapea Carlos Moedas.