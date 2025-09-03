X!

Portugalis Lissabonis hukkus köisraudtee õnnetuses vähemalt 15 inimest

Välismaa
Traagiline õnnetus köisraudteel Lissabonis.
Traagiline õnnetus köisraudteel Lissabonis. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

Vähemalt 15 inimest sai surma ja umbes 18 vigastada, kui kolmapäeval juhtus Lissabonis õnnetus köisraudteega, ütlesid Portugali ametnikud.

Lissabonis sõitis Gloria köisraudteelt välja vagun ning õnnetuses sai surma vähemalt 15 inimest, ütles kohaliku päästeteenistuse pressiesindaja. Umbes 18 inimest sai vigastada.

Õnnetuses hukkunute seas oli ka välismaalasi. Tegu on turistide seas populaarse transpordivahendiga.

"See on meie linna jaoks traagiline päev. Lissabon leinab. See on traagiline, traagiline juhtum," ütles Lissaboni linnapea Carlos Moedas.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: Reuters

popmuusika radadel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:56

Põllumajandus-kaubanduskoja juht: taevas seatööstuse kohal on väga must

22:52

Treeningul kukkunud Froome sai ka ohtliku südametrauma

22:51

Portugalis Lissabonis hukkus köisraudtee õnnetuses vähemalt 15 inimest

22:30

Lisovskaja edestas Langerbauri ja sõidab OM-kvalifikatsioonivõistlusele Uuendatud

22:27

Enden: mina olin täiesti kindel, et me võidame selle mängu Uuendatud

21:57

ETV spordisaade, 3. september

21:51

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

21:36

Kalamaja ja Pelgulinna elektrikappidelt vaatab vastu fotonäitus

21:35

Tänavu oli huvi Pärnu haigla õeõppe vastu erakordselt suur

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21:51

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

02.09

Tanklaketid: praegu müüme kütust alla omahinna

02.09

Trumpi väitel on ta Putinis sügavalt pettunud

13:18

Pakosta kritiseeris Stenbocki maja WC remonti kui ülipeent ja asjatut Uuendatud

11:45

Ligi: automaksu kaotamist pole otsustatud, see on kaalumisel

20:56

Trump lubas Putiniga lähipäevil rääkida Uuendatud

13:56

Kagu-Eesti metsas olla nähtud puumat, zooloogid on skeptilised

04:56

Riigikontroll: kaitseministeeriumi suutlikkus üha kasvavast eelarvest üle käia on puudulik

10:25

Kompartei näitas Hiina ajaloo suurimal sõjaväeparaadil uut relvastust

14:50

Statistikaameti peakontoris käib kohal 40 protsenti töötajatest

ilmateade

loe: sport

22:52

Treeningul kukkunud Froome sai ka ohtliku südametrauma

22:30

Lisovskaja edestas Langerbauri ja sõidab OM-kvalifikatsioonivõistlusele Uuendatud

22:27

Enden: mina olin täiesti kindel, et me võidame selle mängu Uuendatud

21:57

ETV spordisaade, 3. september

loe: kultuur

19:04

Galerii: Punctum galeriis uuritakse naisideaali kui kultuurilist konstruktsiooni

18:28

Tartus avaneb Silja Truusi suhkruskulptuuride näitus "Suhkrujõgi"

16:57

Püha Sõprus avab uue hooaja Paul Thomas Andersoni varajaste filmidega

16:26

Arvustus. "Viimane metsavend": sõnad, mis määrasid elutee

loe: eeter

20:47

Rain Laane: tervisekassa kallis tänuüritus toimus valel ajal vales kohas

20:35

"Pealtnägija": Eesti kõige solvatum inimene

13:18

Peter Pedak muusikaarmastusest: oma kiiksudesse tuleb suhtuda huumoriga

13:13

Seenehuviline: must torbikseen ja lambatatik on head supi- ja soustiseened

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (03.09.2025 18:00:00)

15:40

Farmaatsiaharidust ootavad ees muudatused

15:40

Võrus avati spetsiaalselt tootmisettevõtetele loodud inkubatsioonikeskus

15:35

NATO peasekretär kiitis Eesti panust kollektiivkaitsessee ja toetust Ukrainale

15:20

Raadiouudised (03.09.2025 15:00:00)

13:45

Tallinna linnapeakandidaadid on linna liiklusruumi lahendustes eri meelt

12:25

Raadiouudised (03.09.2025 12:00:00)

09:50

Diabeetikuteni on jõudnud vigased meditsiiniseadmed, ravimiamet nende müüki ei piira

09:30

Raadiouudised (03.09.2025 09:00:00)

02.09

Päevakaja (02.09.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo