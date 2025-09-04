X!

Zelenski on kindel, et Ukraina saab julgeolekutagatised

Ukraina sõjaväelased harjutavad õppustel lahinguvalmidust
Ukraina sõjaväelased harjutavad õppustel lahinguvalmidust
Tahtekoalitsiooni kohtumise tulemusena saab Ukraina kindlasti julgeolekugarantiid, avaldas kolmapäeval veendumust Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 147 kokkupõrget.

Oluline Ukraina sõjas neljapäeval, 4. septembril kell 5.40:

- Zelenski on kindel, et Ukraina saab julgeolekutagatised;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 147 lahingut.

Tahtekoalitsiooni kohtumise tulemusena saab Ukraina kindlasti julgeolekugarantiid, avaldas kolmapäeval veendumust Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski käsitles teemat ühisel pressikonverentsil Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga. Zelenski tänas veel ka isiklikult Macroni ja Prantsusmaa rahvast nende toetuse eest Venemaa agressioonile vastupanu osutamisel.

"Prantsusmaa on alati olnud liidrite seas ja ma olen teile sügavalt tänulik. Täna oleme hetkes, kus Prantsusmaa tahab koos mitmete teistegi riikidega tõeliselt rahu lähemale tuua. Kahjuks ei näe me endiselt Venemaalt signaale, et nad oleksid valmis sõda lõpetama," ütles riigipea.

President tänas Prantsusmaad eraldi õhutõrjesüsteemide eest, mis aitavad Ukrainal end igapäevaselt Vene raketirünnakute eest kaitsta.

Macron omakorda rõhutas, et koalitsioon on valmis andma Ukrainale kõik vajalikud julgeolekugarantiid.

"Kohtume Ukraina presidendiga koalitsiooni tippkohtumise eelõhtul. Homme ühinevad meiega mitmed Euroopa liidrid ning töö, mida kõik meie sõjalised juhid on teinud alates augusti keskel toimunud Washingtoni tippkohtumisest, viiakse lõpule riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil," rääkis Macron.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 147 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 147 kokkupõrget. 

Venemaa jätkab Ukraina vägede survestamist idarindel. Ainüksi Lõmani suunas ründas Vene armee 34 korda. Venelased proovisid edasi liikuda Novomihhailovka, Karpovka, Kolodjazi ja Serebrjanka lähistel. Lahingud käivad ka Novõi Miri ja Drobõševo suunal, vahendas Ukrainska Pravda. 

Siverski suunas ründas Vene armee viis korda. Kramatorski suunal registreeriti vähemalt seitse kokkupõrget. 

Venemaa on endiselt aktiivne ka Toretski ja Pokrovski piirkonnas. Toretskis ründas Vene armee viis korda, Pokrovski suunal toimus viimase ööpäeva jooksul lausa 49 vaenlase rünnakut. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, Ukrainska Pravda

