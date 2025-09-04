Shell loobus biokütusetehase rajamisest Hollandisse

Energiafirma Shell teatas, et loobub biokütusetehase rajamise projektist. Hollandisse plaanitud tehas pidi taastuvatest toorainetest valmistama säästvat lennukikütust ja rohediislit.

Shell teatas kolmapäeval, et viis läbi ärilise ning tehnilise hindamise ning leidis, et projekt ei ole enam konkurentsivõimeline, vahendas The Wall Street Journal.

"Sai selgeks, et projekt ei ole piisavalt konkurentsivõimeline, et rahuldada meie klientide vajadust taskukohase ja vähese süsinikuheitega toodete järele," ütles Shelli taastuvenergia üksuse juht Machteld de Haan.

Shell peatas ajutiselt projekti arendamise 2024. aasta juulis. Projekt käivitati 2022. aastal, aasta varem sai see rohelise tule. Kavandatav Rotterdami tehas pidi tootma jäätmetest ja jääkidest 820 000 tonni säästvat lennukikütust ja taastuvat diislikütust.

Shelli igipõline rivaal BP peatas eelmisel aastal samuti kaks biokütuseprojekti, kuna eriti Hiinast pärit imporditud biokütuste tõttu suurenes turul konkurents.