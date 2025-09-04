Riigikogu koguneb erakorraliselt automaksu põhiseadusega kooskõlla viima

Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus erakorralise istungi kokku 27 parlamendiliikme ettepanekul.

Juhul kui kell 10 algaval istungil esimene lugemine lõpetatakse, toimub teine istung eelnõu teiseks lugemiseks kaks tundi pärast esimese istungi lõppu.

Kui teine lugemine lõpetatakse, toimub kolmas istung eelnõu kolmandaks lugemiseks veel tund pärast teise lõppu.

Eelnõuga luuakse alus mootorsõidukimaksu maksustamisperioodi lühendamiseks.

Õigus lühendamiseks tekib kahel juhul: kui sõiduk liiklusregistrist kustutatakse, lühendatakse jooksva aasta maksustamisperioodi kuni selle ajani. Samuti peatatakse maksukohustus sõiduki ajutisel kustutamisel ajaks, mil see on varguse tõttu politsei- ja piirivalveameti poolt tagaotsitavaks kuulutatud.

Sellega viiakse mootorsõidukimaks kooskõlla põhiseadusega ja tagatakse proportsionaalne omandipõhiõiguse piirang.

Õiguskantsler pöördus ettepanekuga automaksuseadus põhiseadusega kooskõlla viimiseks juba veebruaris, juhtides tähelepanu, et inimestelt nõutakse maksu tasumist hävinud vara eest.