Galerii: Viljandis taastati legendaarne purskkaev

Taastatud purskkaevu avamisel oli ka Endel Taniloo skulptuuri "Tüdruk tuvidega" modell Karin Sibul, kelle vanaema elas Tartus Endel Taniloo naabruses ja nii teda kolmeaastase tüdrukuna skulptuuri tarvis poseerima kutsutigi.

"Ma päris täpselt ei mäleta, mitu seanssi oli aga neid oli üksjagu mitu. Ma seisin seal kõrge postamendi peal paljalt, nii nagu see tüdrukuke siin skulptuurilgi on ja töö oli tehtud. Mul on väga hea meel, et see taastati. See on väga sarnane ja mul on tõesti tore, et Viljandi linn on Viljandi jaoks väga olulise skulptuuri taastanud," sõnas Sibul.

"Tüdruk tuvidega" kaunistas kunagise kino Rubiin esist platsi paarkümmend aastat. 1970. aastate algul hakkas betoonist kuju lagunema ja purskkaevu asemele rajati lillepeenar. 50 aastat hiljem otsustas linnavalitsus ajaloolise purskkaevu taasluua. Endel Taniloo skulptuuri taastas fotode põhjal skulptor Tiiu Kirsipuu.

"Mina ei ole sugugi kindel, et see betoonist oli. Tegelikult mitte keegi ei tea seda. Ta näeb ühtepidi nende fotode peal välja nagu kivi, aga betooni sellisena valada on kui mitte võimatu, siis väga-väga raske. Sellel materjalil on oma tehnoloogia ja kuidas ta oli valatud ühes tükis - ma ei kujuta ette," lausus Kirsipuu.

Vana purskkaevu taastamist vedas linnakunstnik Kristi Kangilaski. Töödeks kulus üle 40 000 euro.

"Purskkaev rikastab kindlasti linnaruumi väga suuresti. Eriti veel sellises kohas, nagu seda on Rubiini plats ja Arkaadia aed, mis on tegelikult Viljandi linna keskel. Siin võiks olla rohkem elu, rohkem särtsu ja mõnusat olemist. Ma arvan, et purskkaevu oli vaja siia tagasi," ütles Kangilaski.