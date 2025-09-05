Oluline Ukraina sõjas reedel, 5. septembril kell 5.40:

Meedia: Venemaal põleb naftatöötlemistehas

Venemaal Rjazani linnas süttis ööl vastu reedet võimaliku Ukraina droonirünnaku tagajärjel naftatöötlemistehas, vahendas Ukrainska Pravda.

Sotsiaalmeedias levivad videolõigud ja fotod, mis näitavad põlevat tehast. Telegrami kanalite andmetel teatasid kohalikud elanikud, et tehas süttis pärast droonirünnakut.

Ukraina on viimasel ajal hoogustanud droonirünnakuid Venemaa rafineerimistehaste ja eksporditaristu pihta, sihtides sel viisil riigi suurimat rahastusallikat. Väidetavalt on Ukraina rünnakute tulemusena rivist väljas 17-20 protsenti Vene naftatöötlusvõimsusest.

Trump kavatseb varsti Putiniga rääkida

USA president Donald Trump kinnitas neljapäeval, et räägib varsti Venemaa juhi Vladimir Putiniga.

Trump tegi avalduse pärast varem päeval toimunud telefonikõnet tema Ukraina ametivenna Volodõmõr Zelenski ja Euroopa liidritega.

"Jah, räägin küll," vastas Trump ajakirjanikule, kes küsis, kas ta kavatseb lähitulevikus Kremli liidriga rääkida.

Tusk: Poola välistab vägede saatmise Ukrainasse

Poola peaminister Donald Tusk teatas neljapäeval pärast Pariisis toimunud tahtekoalitsiooni kohtumist, et Poola ei paiguta Ukrainasse vägesid osana Euroopa missioonist julgeolekugarantiide raames. Selle asemel võtab Varssavi enda peale logistika.

Tusk lisas, et neljapäevased arutelud tippkohtumisel keskendusid Ukraina julgeolekugarantiide muutmisel käegakatsutavaks ja praktiliseks ning tõi esile erakordse solidaarsuse, sihikindluse ja koostöö taseme Euroopas.

Kõneluste teises osas pidasid liidrid telefonikõne USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada, kuidas survestada Venemaa juhti Vladimir Putinit läbirääkimistele.

"Keegi ei varjanud oma pettumust seniste tulemuste puudumise üle," ütles Tusk.

Tuski sõnul näitasid Trumpi korduvad avaldused, et ta tahab näha sõja lõppemist.

Poola peaminister toonitas ka, et kaasatud riikidelt oodatakse nüüd väga konkreetsete kohustuste esitamist.

"Kõik tahtsid, et ameeriklased näeksid, et kui Euroopa endale kohustuse võtab, siis see ka täidab selle," ütles Tusk.

"Mitte kellelgi Euroopas pole vähimatki illusiooni Venemaa või Putini kavatsuste kohta, kuid Euroopa peab koos Ühendriikide ja teiste liitlastega järgima ühist survestamisstrateegiat mitte ainult Venemaa, vaid ka Moskvat toetavate riikide, näiteks Hiina suhtes," märkis Tusk.