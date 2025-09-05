Ukraina ründas droonidega Rjazani naftatöötlemistehast

Oluline Ukraina sõjas reedel, 5. septembril kell 11.33:

Meedia: Venemaal põleb naftatöötlemistehas

Venemaal Rjazani linnas süttis ööl vastu reedet võimaliku Ukraina droonirünnaku tagajärjel naftatöötlemistehas, vahendas Ukrainska Pravda.

Sotsiaalmeedias levivad videolõigud ja fotod, mis näitavad põlevat tehast. Telegrami kanalite andmetel teatasid kohalikud elanikud, et tehas süttis pärast droonirünnakut.

Reede hommikul kinnitas droonivägede ülem Robert Brovdi ehk Madjar, et Ukraina droonid ründasid Rjazani naftatöötlemistehast. Ta ütles veel, et Ukraina droonid ründasid veel ka okupeeritud Luhanski oblastis asuvat naftabaasi.

Rjazani tehas on üks Venemaa neljast suurimast naftatöötlemistehasest. Tehas on Venemaa riikliku energiakontserni Rosnefti omanduses.

Ukraina on viimasel ajal hoogustanud droonirünnakuid Venemaa rafineerimistehaste ja eksporditaristu pihta, sihtides sel viisil riigi suurimat rahastusallikat. Väidetavalt on Ukraina rünnakute tulemusena rivist väljas 17-20 protsenti Vene naftatöötlusvõimsusest.

Trump kavatseb varsti Putiniga rääkida

USA president Donald Trump kinnitas neljapäeval, et räägib varsti Venemaa juhi Vladimir Putiniga.

Trump tegi avalduse pärast varem päeval toimunud telefonikõnet tema Ukraina ametivenna Volodõmõr Zelenski ja Euroopa liidritega.

"Jah, räägin küll," vastas Trump ajakirjanikule, kes küsis, kas ta kavatseb lähitulevikus Kremli liidriga rääkida.

Putin seletas, et lääne vägede paigutamine Ukrainasse muudaks need Moskva jaoks legitiimseks sihtmärgiks

Venemaa režiimi juhi avaldus järgneb päev pärast Ukraina liitlaste avaldatud valmisolekut pakkuda rahuleppe korral Ukrainale oma kohalolekuga julgeolekutagatisi.

"Kui sinna ilmuvad mõned väed, eriti praeguse võitluse ajal, lähtume eeldusest, et need on legitiimsed sihtmärgid," rääkis Putin Kaug-Idas Vladivostokis toimuval majandusfoorumil.

Ukraina kohal võidi näha Aserbaidžaanilt saadud hävitajat

Ukraina taevas on märgatud hävitajat MiG-29, mille Ukraina võis olla saanud Aserbaidžaanilt, teatas Ukraina meedia.

Sotsiaalvõrgustikes avaldatud fotol on näha Aserbaidžaani õhujõududele iseloomulikes värvides Ukraina MiG-29. Lennuk on varustatud relvastusega - R-27 ja R-73 rakettidega, mis viitab sellele, et lennuk oli tõenäoliselt lahingmissioonil, kirjutas väljaanne Dialog.ua viitega portaalile TWZ.

"Kuigi fotomontaaži võimalust ei saa täielikult välistada, pole põhjust arvata, et foto on võltsing," märkis väljaanne.

Samas öeldi, et 2022. aastal, kui algas Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse, oli Lvivis remondis mitu Aserbaidžaani MiG-29-t. Venemaa korraldas Lvivi lennukiremonditehasele 2022. aasta märtsis õhurünnaku, aga nähtavasti üks või mitu neist lennukitest elasid Vene raketirünnaku üle ja teenivad nüüd Ukraina armees.

Hävitajate Ukrainale üleandmise taust on endiselt ebaselge: need võidi müüa või ametlikult üle anda, märkis TWZ.

Lisaks lennukitele mainitakse artiklis võimalikku mitteametlikku abi Kiievile Bakuust juhitavate pommide, 82 mm miinipildujate ja kütuse näol.

Tähelepanuväärne on see, et Aserbaidžaan ostis varem Ukrainalt MiG-29 hävitajaid: alates 2007. aastast on Bakuusse tarnitud umbes 15 lennukit.

Vaatlejad rõhutavad, et endise Aserbaidžaani hävitaja ilmumine Ukraina taevasse langes kokku Aserbaidžaani ja Venemaa suhete järsu halvenemisega.

Varem teatas Dialog.UA, et meedia sai teada Bakuu valmisolekust kaaluda Ukrainale relvatarnete embargo tühistamist, kui Venemaa jätkab Aserbaidžaani gaasi- ja naftarajatiste ründamist Ukraina territooriumil. Eelkõige märgiti, et Bakuu võib Kiievisse üle anda MiG-29 hävitajaid ja muud endist Nõukogude Liidu sõjatehnikat.

Tusk: Poola välistab vägede saatmise Ukrainasse

Poola peaminister Donald Tusk teatas neljapäeval pärast Pariisis toimunud tahtekoalitsiooni kohtumist, et Poola ei paiguta Ukrainasse vägesid osana Euroopa missioonist julgeolekugarantiide raames. Selle asemel võtab Varssavi enda peale logistika.

Tusk lisas, et neljapäevased arutelud tippkohtumisel keskendusid Ukraina julgeolekugarantiide muutmisel käegakatsutavaks ja praktiliseks ning tõi esile erakordse solidaarsuse, sihikindluse ja koostöö taseme Euroopas.

Kõneluste teises osas pidasid liidrid telefonikõne USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada, kuidas survestada Venemaa juhti Vladimir Putinit läbirääkimistele.

"Keegi ei varjanud oma pettumust seniste tulemuste puudumise üle," ütles Tusk.

Tuski sõnul näitasid Trumpi korduvad avaldused, et ta tahab näha sõja lõppemist.

Poola peaminister toonitas ka, et kaasatud riikidelt oodatakse nüüd väga konkreetsete kohustuste esitamist.

"Kõik tahtsid, et ameeriklased näeksid, et kui Euroopa endale kohustuse võtab, siis see ka täidab selle," ütles Tusk.

"Mitte kellelgi Euroopas pole vähimatki illusiooni Venemaa või Putini kavatsuste kohta, kuid Euroopa peab koos Ühendriikide ja teiste liitlastega järgima ühist survestamisstrateegiat mitte ainult Venemaa, vaid ka Moskvat toetavate riikide, näiteks Hiina suhtes," märkis Tusk.