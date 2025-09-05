Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski valimistel ei kandideeri

Tartu sotsiaaldemokraadid avaldavad laupäeval volikogu kandidaatide nimekirja, aga sellest ei leia hariduse ja kultuuri abilinnapea, varasema linnavolikogu esimehe Lemmit Kaplinski nime, kirjutab Tartu Postimees. Kaplinski taandub ka sotside Tartu piirkonnajuhi kohalt.

"Ma väsisin ära survest olla kogu aeg pildis ja esindada mingisuguseid seisukohti. Jõudsin seetõttu arusaamisele, et ei ole mõtet kassi vastu karva paitada," rääkis Kaplinski ajalehele.

"Meil tulevad uue juhatuse ja piirkonnajuhi valimised pärast kohalikke valimisi. Et need, kes on kampaanias pingutanud ja ka tulemusi saanud, saaksid ka võimaluse ise sihte seada. Usun, et piirkond leiab uue juhi," ütles ta.

Vastuseks küsimusele, kas tal on sotsidega mingi tüli majas, ütles Kaplinski, et Tartus ei ole mingit tüli.

"Kui vaatame kõike, mis on maailmas toimunud viimase kümne-viieteist aastaga, siis sotsiaaldemokraatia on mänginud ohtlikku mängu. Saksamaa on selles musternäidis, eksiti füüsikareeglite vastu poliitilistel põhjustel ja mindi oma energeetikapoliitikaga niivõrd võssa, et ainus, mis välja päästis, oli Vene odav gaas ja nafta. See on loonud areeni 21. sajandi suurimaks sõjaks. Ütlen väga lihtsustatult, aga iga püstitatud tuulikuga teeme Putinile teene. On täiesti selge, et maailm sõltub fossiilsetest kütustest veel väga pikka aega, neid ei ole võimalik asendada juhuslikult või intervalliga töötavate energiaallikatega. See on mitte tehniliselt, aga majanduslikult võimatu," lisas ta.