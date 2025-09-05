X!

Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski valimistel ei kandideeri

Eesti
Tartu debatt
Tartu debatt "Valimisstuudios". Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR
Eesti

Tartu sotsiaaldemokraadid avaldavad laupäeval volikogu kandidaatide nimekirja, aga sellest ei leia hariduse ja kultuuri abilinnapea, varasema linnavolikogu esimehe Lemmit Kaplinski nime, kirjutab Tartu Postimees. Kaplinski taandub ka sotside Tartu piirkonnajuhi kohalt.

"Ma väsisin ära survest olla kogu aeg pildis ja esindada mingisuguseid seisukohti. Jõudsin seetõttu arusaamisele, et ei ole mõtet kassi vastu karva paitada," rääkis Kaplinski ajalehele.

"Meil tulevad uue juhatuse ja piirkonnajuhi valimised pärast kohalikke valimisi. Et need, kes on kampaanias pingutanud ja ka tulemusi saanud, saaksid ka võimaluse ise sihte seada. Usun, et piirkond leiab uue juhi," ütles ta.

Vastuseks küsimusele, kas tal on sotsidega mingi tüli majas, ütles Kaplinski, et Tartus ei ole mingit tüli.

"Kui vaatame kõike, mis on maailmas toimunud viimase kümne-viieteist aastaga, siis sotsiaaldemokraatia on mänginud ohtlikku mängu. Saksamaa on selles musternäidis, eksiti füüsikareeglite vastu poliitilistel põhjustel ja mindi oma energeetikapoliitikaga niivõrd võssa, et ainus, mis välja päästis, oli Vene odav gaas ja nafta. See on loonud areeni 21. sajandi suurimaks sõjaks. Ütlen väga lihtsustatult, aga iga püstitatud tuulikuga teeme Putinile teene. On täiesti selge, et maailm sõltub fossiilsetest kütustest veel väga pikka aega, neid ei ole võimalik asendada juhuslikult või intervalliga töötavate energiaallikatega. See on mitte tehniliselt, aga majanduslikult võimatu," lisas ta.

Allikas: Tartu Postimees

Samal teemal

popmuusika radadel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:12

Tarbijahinnad kasvasid 6,1 protsenti, toit kallines aastaga 9,2 protsenti

08:05

Raudsepp: toiduainetetööstuse kobarkriis tirib kogu Eesti majandust alla

08:04

Saksamaa jalgpallikoondis sai MM-valiksarjas harvanähtava kaotuse

07:57

Politico: Euroopa Komisjoni ootab ees ümberstruktureerimine

07:30

10. oktoobrist peaksid poliitreklaami alla liigituma ka meeleavaldused

07:23

Sotsiaalministeerium tahaks keelata kontorite suitsuruumid

07:08

OTSE kell 12: pressikonverents olukorrast Ukraina rinnetel

06:55

Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski valimistel ei kandideeri

06:49

Kuumalaine kiirendab vananemist

06:49

Trump nimetab kaitseministeeriumi ümber sõjaministeeriumiks

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.09

Sõja 1289. päev:Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus ööpäeva jooksul 15 tsiviilinimest Uuendatud

04.09

Lapsevanemate automaksusoodustust eraldi taotlema ei pea Uuendatud

04.09

FT: USA kärbib Venemaaga piirnevate Euroopa riikide julgeolekutoetusi

04.09

Kohus tühistas valitsuse otsused Nursipalu harjutusvälja laiendamise kohta Uuendatud

04.09

Mustamäe kõrgeimaks hooneks kerkib 24-korruseline Manhattan

04.09

Kaitsepolitsei ja riigiprokuratuur lõpetasid Oidsaluga seotud uurimise

03.09

"Pealtnägija": Eesti kõige solvatum inimene

04.09

Sagenenud vargused sunnivad poekette uusi turvalahendusi otsima

04.09

Rootsi valitsus kavatseb langetada toidukaupade käibemaksu poole võrra Uuendatud

04.09

Nõukogude ajal populaarne prussakakriit koosnes tõenäoliselt lõhkeainest

ilmateade

loe: sport

08:04

Saksamaa jalgpallikoondis sai MM-valiksarjas harvanähtava kaotuse

04.09

Kaotus Kreekale lükkas võimsa ajalooga Hispaania auti

04.09

Poksiajaloo must plekk sai tõeliselt südamliku pöörde

04.09

IndyCari täht üritab F2 kaudu vormel-ühte murda

loe: kultuur

04.09

Kuraator: Anna-Stina Treumund oli Eesti esimesi kväärkunstnikke

04.09

Katariina Tamm: "Gardeenia" on nelja naise otsing, kuidas olla parem naine

04.09

Suri Itaalia moelooja Giorgio Armani

04.09

Galerii: Arvo Pärdi keskuses esitleti helilooja humoorikate väikevormide kogumikku

loe: eeter

04.09

Otsekaamera: vaata, kuidas kunstküpseb "Ringvaate" roheline tomat

04.09

Graatsilise robotkoera Ülo abil õpivad tudengid koode kirjutama

04.09

Teist korda abieluranda sõudnud paar: parandasime oma vead

04.09

Tiit Maran: side loomaga on põhjus, miks inimesed kodustavad ka kiskjaid

Raadiouudised

04.09

Lissaboni köisraudtee ohvriterohke õnnetuse põhjused selguvad uurimise käigus

04.09

Päevakaja (04.09.2025 18:00:00)

04.09

Tahtekoalitsioon arutas Pariisis Ukraina julgeolekutagatisi

04.09

India ettevõte ostis Paide trükkplaadi tehase

04.09

Automaksu muutmise arutamine jäi riigikogus ära

04.09

Ilm läheb reedel veelgi soojemaks

04.09

Raadiouudised (04.09.2025 12:00:00)

04.09

Liikmesriigid asuvad kinnitama Euroopa Liidu ja Mercosuri lepingut

04.09

Süsiniku piirimeetme tegevusluba on taotlenud selle vajajatest vaid kümnendik

04.09

Õhutemperatuur kerkib kuni 23 kraadini

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo