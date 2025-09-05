Von der Leyeni lennuki GPS-i häirimise loo ümber valitseb segadus

Euroopa Komisjon teatas esmaspäeval, et Ursula von der Leyeni lennuki GPS-süsteemi tabas häire, intsidendi taga kahtlustati Venemaad. Bulgaaria valitsus väitis vahepeal, et signaali segamist polnud, mitmed eksperdid aga näevad intsidendi taga endiselt Moskva karvast kätt.

Juhtum leidis aset möödunud pühapäeval, mil von der Leyen oli neljapäevasel ringreisil Venemaaga piirnevates Euroopa Liidu liikmesriikides.

Bulgaaria valitsus teatas seejärel avalduses, et GPS-signaal kadus, kui von der Leyeni lennuk lähenes Plovdivi linnale riigi lõunaosas. Lennuk maandus hiljem ohutult Plovdivi lennujaamas, kuid juhtunu tekitas kohe küsimusi

Lennuki ümber käiv saaga algas meedias esmaspäeval. 31. augustil ehk pühapäeval oli lennuki pardal ka ajalehele Financial Times Brüsseli osakonna juht Henry Foy. Ta avalikustas seejärel uudisloo, et GPS-süsteemi häire taga võis olla Venemaa. Ta ütles, et lennuk pidi tund aega Plovdivi lennujaama ümber tiirutama, et maanduda elektrooniliste navigatsioonisüsteemide asemel paberkaartide abil.

Õhku jäi palju küsimusi selle kohta, mis ikkagi toimus. Bulgaaria peaminister Rosen Željazkov rääkis neljapäeval, et lennukil ei olnud häireid.

Samal päeval hiljem tehtud avalduses ütles Željazkov, et maapealsed seadmed ei tuvastanud mingit segamist, see aga ei tähenda, et lennuki pardaseadmed seda ei tuvastanud segamist.

Lennujälgimisteenuse Flightradar24 kommunikatsioonijuht Ian Petchenik ütles Euronewsile, et sekkumine võis toimuda lennuki sees, või see tuli mõnest teisest allikast. Teised eksperdid leiavad, et GPS-i tabas sihilikult korraldatud häire.

Samas mõned analüütikud osutavad andmetele, mille kohaselt GPS-signaal ei kadunud ning maandumine toimus ainult üheksa minutit hiljem.

Segadust suurendab veel see, et Željazkov näis hiljem taganevat väitest, et lennukil ei tuvastatud häireid. Ta oletas, et sündmuse ümber käiva segaduse lõid opositsiooniparteid, et õõnestada Bulgaaria institutsioone, vahendas Euractiv.

Komisjoni pressiesindaja jäi neljapäeval kindlaks varasemale versioonile, mille kohaselt tabas lennuki GPS-süsteemi häire. Pressiesindaja sõnul kinnitasid selle nädala alguses häireid ka Bulgaaria lennuameti ametnikud.