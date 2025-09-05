Kanada sõdur jäi Lätis kadunuks

Kanada relvajõudude neljapäevases pressiteates öeldi, et tegemist on vanemveebli George Hohliga, kes on 408. taktikalise kopterieskadrilli sõidukitehnik.

"Perekonna privaatsust austades ja soovist uurimisse mitte sekkuda, ei avaldata esialgu rohkem üksikasju," öeldi avalduses ja lisati, et otsingud käivad.

Kanada kaitseväe teatel suunati Hohl Lätti Kanada juhitud NATO lahingugrupi koosseisus. Ta jäi kadunuks 2. septembril ning teda nähti viimati Ādažis, kus asub lahingugrupi sõjaväebaas.

Operatsioon Reassurance raames teenib Kanada juhitud NATO lahingugrupi koosseisus Lätis 1500 sõdurit. Grupp on Lätis alates 2017. aastast.