Väätsa lasteaias algas saagikoristuse aeg

Väätsa lasteaias algas saagikoristus.
Kevadel kajastas "Aktuaalne kaamera" Väätsa lastaias kurgi- ja tomatitaimede istutamist. Nüüd on samas lasteaias aga saagikoristuse aeg.

15. mail olime tunnistajaiks, kui Väätsa lasteaia lapsed kurgi- ja tomatitaimed uhiuude kasvuhoonesse istutasid, kõrvitsad pisteti aga aia äärde rajatud peenrasse. Jaheda ja sademeterohke suve kiuste on taimed andnud head saaki.

"Esimesed köögiviljad saime juba suvel, täitsa augusti alguses. Aga ega nad köögilauale ei jõudnudki sest lapsed hea meelega sõid nad juba kasvuhoones ära," sõnas Päevalillede rühma õpetaja Marianne Tamme.

Päevalillede rühma lastele pakuti täna prae kõrvale omakasvatatud köögiviljadest valmistatud salatit. Lapsed mäletavad siiani, kuidas nad kevadel taimi aknaaual ette kasvatsid ja need siis kasvuhoonesse istutasid.

"Paned seemne mulla sisse, siis paned vett ja siis kasvavad. Käisin ka suve jooksul taimi vaatamas," sõnas väike Amanda.

"Juurviljade söömine on igapäevae asi meie jaoks. Kohe kui õue minek on, siis kes tahab õuna, kes kurki, kes tahab tomatit. Isegi porgandit saame peenrast juba natukene noppida," lausus Tamme.

Väätsa lasteaia õpetajatel ja lastel pole kohustust aeda harimas käia, kuid paljud teevad seda rõõmuga.

"Kõige suurem kasu meil on ikkagi see, et me saame lastele õpetada, kuidas siis vili valmib. Sellest seemnest saab ikkagi vili ja kuidas ta siis lõpuks maitseb," sõnas Väätsa lastaia õpetaja Kärt Sarapik.

Õpetaja Kersti Morel on olnud lasteaia kasvuhoone rajamise üks eestvedajaid. Nüüd, kui esimene saak on salves, peab ta aiapidamise eksperimenti igati õnnestunuks.

"Kindlasti on see väga oluline osa meie toidulauast, sest ega siis poest saadud, välismaalt toodud, ei ole ikkagi nii hea ja vitamiinirikas kui see, mis siin omal kasvuhoones kasvab. Lisaks aitasid lapsed ju siin mulda tassida, aitasid kasta neid taimi, aitasid istutada ehk töökasvatusel on siin oma osa," lausus Morel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

