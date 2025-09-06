X!

Venemaal on vangis üle 2500 Ukraina sõduri

Ukraina sõdur Donetskis
Ukraina sõdur Donetskis Autor/allikas: SCANPIX/Ximena Borrazas/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Ekspertide hinnangul on Venemaa vangistuses endiselt üle 2500 Ukraina sõduri. Samal ajal on Venemaa tuntud vangide halva kohtlemise poolest rikkudes pidevalt Genfi konventsioone.

Oluline 6. septembril kell 7.00:

Sõltumatu ekspertide missiooni analüüsi kohaselt on Venemaa vangistuses endiselt üle 2500 Ukraina sõduri, teatas Ukraina siseministeerium reedel Telegrami postituses.

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE) juhtis uurimist oma Ukraina delegatsiooni kaudu ning leidis, et Venemaa vangistuses on endiselt 2577 sõdurit. Rühma ekspertide missioon jälgib Ukraina sõjavangide õigusi.

Venemaa rikub Ukraina sõjavangide ja tsiviilisikute kohtlemisega regulaarselt rahvusvahelist õigust, sealhulgas Genfi konventsioone. Ukraina peaprokurör teatas juulis, et Venemaa on vangistuses olles hukanud vähemalt 273 sõjavangi.

Siseministeeriumi teatel ei ole rahvusvaheline punase risti komitee kinnitanud 680 isiku, sealhulgas 91 tsiviilisiku staatust.

Kiievis toimus protest sõjaväge reguleerivate eelnõude vastu

Reede õhtul kogunesid sajad meeleavaldajad Kiievi Iseseisvusväljakule, et protesteerida parlamendi eelnõude vastu, mis kehtestaksid sõduritele sõnakuulmatuse eest karmimad kriminaalkaristused.

"Teenistus ei ole orjus!" skandeeris rahvahulk.

Protestid on suunatud kahe Ukraina parlamendis, ülemraadas, arutatava eelnõu vastu: seaduseelnõud 13452 ja 13260. Seaduseelnõu 13260, mille parlament esimesel lugemisel neljapäeval vastu võttis, taastab sisuliselt kriminaalvastutuse ebaseaduslikke relvi kasutavatele sõduritele.

Seaduseelnõu 13452 suurendab vastutust sõjaväelaste vastu, kes käske eiravad. See on praegu parlamendis arutamisel.

Meeleavaldajad hoidsid silte, millel olid muu hulgas kirjad "Repressioonid ei ole distsipliin" ja "Me peame kaitsma neid, kes meid kaitsevad". Osalejad kutsusid valitsust üles need kaks seadust maha hääletama, samuti kehtestama selged sõjaväeteenistuse tingimused ja määrama ametisse sõjaväe ombudsmani.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Kyiv Independent

