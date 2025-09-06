X!

Sotsiaaldemokraatide esinumber Tartus on Elo Kiivet

Elo Kiivet.
Elo Kiivet. Autor/allikas: Elin-Saskia Silm
Sotsiaaldemokraatlik erakond läheb 2025. aasta kohalike omavalitsuste valimistele Tartus sõnumiga "Igaüks loeb!" ning erakonna linnapeakandidaat on Elo Kiivet.

Sotsiaaldemokraadid kinnitasid laupäeval Tartu piirkonna valimisnimekirja ja -programmi.

Sotside esinumber ja linnapeakandidaat on Tartus Elo Kiivet, talle järgnevad nimekirjas Kajar Lember, Heljo Pikhof, Eveliis Padar ja Mart Hiob.

Sotsiaaldemokraatide teatel on nende programmi märksõnadeks, et igaüks leiab endale Tartus kodu, hea kooli või töökoha ja tunneb end Tartus turvaliselt. Programmis rõhutatakse veel ka tugevat haridust, rohelist linnaruumi ning ettevõtjasõbralikku keskkonda, kus arvestatakse iga inimese panuse ja vajadustega.

Toimetaja: Marko Tooming

