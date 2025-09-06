X!

Saaremaa turupäeval jagus ostjaid ka kallimale kohalikule toidukaubale

Kuressaares peeti laupäeval Saaremaa toidufestivali osana suurt sügisest turupäeva, kus Saaremaa talupidajad kinnitasid, et vaatamata kaubanduskettides müüdavale odavale köögi- ja juurviljale jätkub ostjaid ka kohapeal kasvatatud, kuigi mõnevõrra kallimale Saaremaistele maitsetele.

Kogu Kuressaare kesklinn oli broneeritud sügisese turupäeva jaoks. Erinevaid käsitöö- ja väärindatud toidukauba müüjaid olid telgialused täis ja ostjaid veelgi rohkem nende vahel liikumas. Aga seda päris ehtsat Saaremaa mullas kasvatatud aiasaadust oli müüma tulnud ainult kolm talu.

Ja nagu selgus , suudab Saaremaine maitse, kuigi  siiski mõnevõrra kõrgeim hind  edukalt konkureerida lõunamaiste, kordades odavamate porgandite, sibulate ja kartulitega.

"Meil on juba tekkinud inimesed, kes käivad pidevalt ostmas. Ja ma ei ütleks, et kaup kaks korda kallim on, aga natuke on kallim, sest see on kõik kasvatatud ilma väetiseta ja käsitöö, kõik on käsitsi rohitud. ja tundub, et laud saab õhtuks tühjaks," lausus Kasesalu mahetalu perenaine Veeve Kaasik.

"Hinnatakse jah seda maitset ja kui on  keemiavabalt kasvatatud, kõike seda hinnatakse iga päevaga aina rohkem," ütles Uue-Peetri talu perenaine Sirje Sepp.

Ütlus "maitse asi" ongi esmane, mille pärast need ostjad olid nõus kaubanduskettide odavama kraami asemel oma ostud otse tootjalt või talunikult tegema.

"Mina täna mõtlen tõesti rohkem, kui ma poes olen, et mida ma ostan ja mis hinnaga ma ostan kui aasta tagasi. Aga elu ja majandus ongi ju tõusude ja mõõnadega," ütles Saaremaa toidufestivali korraldaja Angela Nairis.

Aga fakt on see, et eestlane ja saarlane oma maitseid armastab ja oma toitu nautida oskab. Seda kinnitab taaskord Kuressaare kesklinnas toimunud traditsiooniline  tänavapiknik, kuhu tuhanded inimesed üle Eesti  Kuressaare kesklinna ühe pika laua taha ühiselt toitu nautima tulid.

Toimetaja: Marko Tooming

