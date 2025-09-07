Venemaa ründas ööl vastu pühapäeva Ukraina pealinna Kiievit sadade rakettide ja droonidega. Surma sai kaks tsiviilisikut ja kannatada 11. Plahvatused toimusid ka Odessas, Harkivis, Dnipros, Krõvõi Rihis ja Zaporižžjas.

Oluline 7. septembril kell 06.40:

- Kiiev langes Vene drooni- ja raketirünnaku alla;

- Ukraina Sumõ oblastis hukkus Vene rünnakus üks, sai viga mitu inimest;

- Zelenski: lõppev nädal on olnud Ukraina jaoks väga tulemuslik;

- Ukraina ründas droonidega naftatöötlemistehast Krasnodari oblastis.

Kiiev langes Vene drooni- ja raketirünnaku alla

Kiievi linnapea Vitali Klitško sõnul on pealinna rünnakutes hukkunud vähemalt kaks inimest, sealhulgas üheaastane laps, ja 11 inimest on vigastada saanud, vahendas The Kyiv Independent.

Pärast rünnakut suri Darnõtskõi linnaosas varjupaigas ka eakas naine, kuigi surma põhjus pole selge.

Klitško lisas, et viis inimest on haiglasse viidud, sealhulgas rase naine.

Kiievi ametnikud hoiatasid õhurünnaku eest esmakordselt kohaliku aja järgi kell 23.30. Hiljem kuulsid The Kyiv Independenti ajakirjanikud kohapeal plahvatusi umbes kell 3.30.

Linnapea Klitško teatas, et Vene droonide jäänused tabasid Kiievi Svjatosõnskõi linnaosas kolme ja Darnõtskõi linnaosas veel ühte mitmekorruselist elamut, mis põhjustas hoonetes tulekahjusid.

Klitško lisas, et Darnõtskõi rajoonis on osaliselt kokku varisenud neljakorruselise elamu kolmas korrus ning Svjatosõnskõi rajoonis on kahjustada saanud üheksakorruselise hoone neljas kuni kaheksas korrus.

Svjatosõnski rajoonis on teatatud ka mitmest autopõlengust ja laohoone tulekahjust.

Päästemeeskonnad töötavad praegu sündmuskohal.

Kiievis kuuldi plahvatusi taas umbes kell 6.05 kohaliku aja järgi, teatas kohapeal viibiv Kyiv Independenti ajakirjanik.

Vene droonirünnaku ajal kuuldi plahvatusi mitmes Ukraina linnas, sealhulgas Kiievis, Odessas, Harkivis, Dnipros, Krõvõi Rihis ja Zaporižžjas.

Ukraina õhuvägi hoiatas hiljem, umbes kell 4 hommikul kohaliku aja järgi, et Venemaa on Ukraina suunas mitu raketti tulistanud. Õhuhäire aktiveeriti kõigis Ukraina piirkondades umbes kell 6 hommikul kohaliku aja järgi uue raketirünnaku ajal.

Ukraina Sumõ oblastis hukkus Vene rünnakus üks, sai viga mitu inimest

Ukraina Sumõ oblastis hukkus laupäeval Vene rünnakus vähemalt üks ja sai vigastada mitu inimest, teatasid kohalikud võimud.

"Vaenlase rünnakus Putõvli äärelinnale sai üks inimene surma, on vigastatuid. Kannatanute seas on 9-aastane laps," kirjutas oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Hrõhorov Telegramis.

Laupäeva õhtul tabas Vene droonirünnak ka Zaporižžjat, vigastades vähemalt 15 inimest, kellest neli vajas haiglaravi, ütles oblasti sõjalise administratsiooni juht Ivan Fedorov.

Ta avaldas ka fotod kahjustada saanud elumajadest.

Ukraina ründas droonidega naftatöötlemistehast Krasnodari oblastis

Ukraina mitteametlikud allikad teatasid droonirünnakust naftatöötlemistehasele Venemaal Krasnodari oblastis.

"Severski rajoonis kukkusid droonijäätmed Ilski naftatöötlemistehase territooriumile. Selle tagajärjel süttis üks töötlemisüksustest. Mitme ruutmeetri suurune tulekahju kustutati kiiresti," teatas Krasnodari territooriumi administratsiooni operatiivstaap.

"Ohvreid ei olnud," seisis avalduses. "Rafineerimistehase töötajad evakueeriti varjualustesse."

Ilski rafineerimistehas on varem korduvalt saanud Ukraina droonide sihtmärgiks. Ukraina rünnakud Venemaa piirkondade naftatöötlemistehastele on suvel sagenenud, põhjustades kütusepuudust.

Zelenski: lõppev nädal on olnud Ukraina jaoks väga tulemuslik

Lõppev nädal on olnud Ukraina jaoks väga tulemuslik, ütles president Volodõmõr Zelenski laupäeval igaõhtuses videopöördumises.

"Üldiselt osutus nädal minu arvates väga tulemuslikuks. Euroopa, USA, Kanada, Austraalia, Uus-Meremaa, Jaapan - see on ainuüksi selle nädala toetuse ja sündmuste geograafia. Tahtekoalitsioonis on 35 riiki," ütles ta.

"Ukraina julgeolekutagatistes on 26 riiki ja need on olulised asjad maal, õhus, merel ja küberruumis, ja see on ka meie sõjaväe rahastamine."

"Kõige olulisem on piisavalt tugev Ukraina sõjavägi, et meie iseseisvus ja Ukraina suveräänsus oleksid tagatud. Ja see tähendab relvi sõjaväele, pikaajalist rahastamist Ukraina armeele. Oleme paljudes nendes komponentides oma põhimõtteliselt kokku leppinud," ütles Zelenski videopöördumises.

Ta puudutas eraldi teemana sõjaväe relvastamist.

"Me loome ka uue ühise relvatootmise. Esmakordselt ajaloos on Ukraina alustanud Taaniga ühistehase ehitamist selle riigi territooriumile ja see hakkab tootma komponente meie rakettidele, meie droonidele - relvadele, mis juba ennast väga hästi tõestavad," ütles Zelenski.

"Selle sõja ajal on Ukraina saavutanud näitaja: ligi 60 protsenti meie relvadest, mis meie sõduritel on, on Ukraina relvad ja need on võimsad relvad, palju uusi asju," märkis president.

Ukraina prioriteetsemate eesmärkide hulgas nimetas Zelenski Ukrainas ja koos Ukrainaga õhutõrjesüsteemide - erinevat tüüpi süsteemide - tootmist.