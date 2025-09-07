X!

Jaapani peaminister teatas tagasiastumisest

Shigeru Ishiba.
Shigeru Ishiba. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jaapani peaminister Shigeru Ishiba teatas pühapäeval tagasiastumisest alla aasta kestnud võimuoleku järel, mille jooksul kaotas ta enamuse mõlemas parlamendi kojas.

"Olen otsustanud Liberaaldemokraatliku Partei (LDP) esimehe ametikohalt tagasi astuda," ütles Ishiba.

Teade toob kaasa uue ebakindluse maailma suuruselt neljandale majandusele, mis võitleb tõusvate toiduhindadega ja tegeleb USA kehtestatud tollimaksude tagajärgedega riigi elutähtsas autotööstuses.

"Nüüd, kui läbirääkimised USA tollimaksude üle on lõpule jõudnud, on minu arvates õige hetk," ütles Ishiba pressikonverentsil. "Olen otsustanud kõrvale astuda ja anda teed uuele põlvkonnale."

USA vabariiklasest president Donald Trump allkirjastas neljapäeval korralduse Jaapani autode tollimaksude alandamiseks, millega Washington asus lõpuks ellu viima juulis Tokyoga sõlmitud kaubanduslepet.

Kuigi Jaapani autodele kehtib nüüd senise 27,5-protsendise maksumäära asemel 15-protsendine, valmistab maks sellele üliolulisele tööstusharule endiselt suurt peavalu.

Otsus sündis vähem kui aasta pärast seda, kui 68-aastane Ishiba, keda peeti kindlaks ja usaldusväärseks valikuks, asus aastakümneid riigi poliitikas domineerinud LDP etteotsa. Ta võitis erakonna juhi valimised 2024. aasta septembris ja temast sai alates 2000. aastast kümnes LDP peaminister. Kõik senised valitsusjuhid on olnud mehed.

Meedia teatas juba varem, et Ishiba soovis vältida erakonnas lõhenemist ega suutnud vastu seista üha valjemaks muutunud tagasiastumisnõuetele.

Väidetavalt kohtusid põllumajandusminister ja üks endine peaminister Ishibaga laupäeva õhtul, et veenda teda vabatahtlikult tagasi astuma.

Eelmisel nädalal teatasid oma tagasiastumisest neli LDP kõrget ametiisikut, sealhulgas erakonna aseesimees Hiroshi Moriyama.

Ishiba vastased on nõudnud tema tagasiastumist juba alates juulikuistest ülemkoja valimistest, leides, et ta peab võtma vastutuse valimistulemuste eest.

Jaapani meedia andmetel oli tagasiastumise nõudjate seas ka mõjukas 84-aastane ekspeaminister Taro Aso.

Ishiba ametiaeg erakonna juhina pidanuks lõppema 2027. aasta septembris.

Tema tuntuim rivaal, karmi liini rahvuslaseks peetav Sanae Takaichi, andis juba teisipäeval mõista, et kavatseb kandideerida.

Valijad ei ole aga karmikäelisest Takaichist, kes jäi 2024. aasta valimistel teiseks, kuigi vaimustuses.

Augusti lõpus korraldatud Nikkei küsitluse kohaselt peeti Takaichit Ishiba sobivaimaks mantlipärijaks, talle järgnes põllumajandusminister Shinjiro Koizumi. Samas leidis 52 protsenti vastanutest, et uusi esimehe valimisi pole vaja.

Pärast valimisi kutsusid sotsiaalmeedia kasutajad mõõdukate vaadetega Ishibat üles ametisse jääma.

LDP on Jaapanit valitsenud peaaegu katkematult alates 1955. aastast, kuid valijad on hakanud erakonnast eemalduma ja toetama poliitilise spektrumi äärealade erakondi, näiteks populistlikku Sanseitot.

Põhjustena on nimetatud hinnatõusu, eriti riisi hüppelist kallinemist, elatustaseme langust ja viha LDP-d laastanud korruptsiooniskandaalide pärast.

Kohusetundlik karjääripoliitik Ishiba valiti LDP juhiks eelmisel aastal viiendal katsel, lubades luua "uut Jaapanit".

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

