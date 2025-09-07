Lätis kadunuks jäänud Kanada sõdur leiti surnuna

Kanada juhitava NATO lahingugrupi koosseisus teeninud staabiveebel George Hohl jäi kadunuks teisipäeval ja teda nähti viimati Ādažis, kus asub lahingugrupi sõjaväebaas.

Reedel leiti ligi 20-aastase sõjaväekogemusega mees surnuna.

Kanada peaminister Mark Carney avaldas kaastunnet Hohli sõpradele, perekonnale ja kolleegidele relvajõududes.

Kanada sõjaväepolitsei toetab Läti ametivõime käimasolevas uurimises, et selgitada välja Hohli surma asjaolud.

Surma põhjust ei ole avaldatud.

Operatsioon Reassurance raames teenib Lätis Kanada juhitava NATO lahingugrupi koosseisus 1500 sõdurit. Grupp on Lätis alates 2017. aastast ja see on Kanada suurim välismissioon.

Ametnike kinnitusel ei kujuta juhtunu ohtu Lätis paiknevatele operatsioon Reassurance'i sõdurile.