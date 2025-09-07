Reformierakonna ja Eesti 200 sõnul on keerukas EKRE-ga Tartus koalitsiooni luua

Tartus näevad nii Reformierakond kui ka Eesti 200, et koalitsiooni EKRE-ga oleks keerukas luua. Teised praegu volikokku kuulujad ühegi suurema erakonnaga koostööd välistada ei soovi.

Praegu moodustavad Tartus koalitsiooni Reformierakond, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik erakond. Reformierakondlasest linnapea Urmas Klaasi sõnul on selge, et Tartus on konkurents tihe.

"Minu soov on linnapeana edasi töötada ning ma usun, et me saame kokku väga hea ja töötava koalitsiooni ka pärast valimisi. Üks jõud, kellega meil ei ole meie mõtted klappinud, on EKRE," sõnas Klaas.

Ka Eesti 200 Tartu linnapeakandidaat Kristina Kallas ei pea võimalikuks ühist koalitsiooni EKRE-ga ja erakondadega, kus on Kallase sõnul vandenõuteoreetikud. Sotsiaaldemokraadid ei soovi teha aga koostööd erakondadega, mis nende linnapeakandidaadi Elo Kiiveti sõnul lõhestavad ühiskonda ja on populistlikud. Konkreetseid näiteid Kiivet välja tuua ei soovinud.

Uut hingamist võiks aga Tartu valimiste järel saada kõikide Reformierakonna konkurentide sõnul, kuid sotsiaaldemokraatide hinnangul ei ole vaja uut võimu iga hinna eest.

"Ma arvan, et Tartu väärib küll seda, et me saaksime muutuse ja saaksime sellise värskema vaate ja parema hoo sisse, aga mul on tunne, et me sellist matemaatikat ei taha sellepärast, et meil ei ole sellist uut võimu vaja iga hinna eest," ütles sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat Tartus Elo Kiivet.

Muutuse vajadust linnavõimus näevad Isamaa ja Eesti 200, mille juht Kristina Kallas pakkus välja ka võimaliku koalitsiooni Reformierakonnata.

"See tähendaks Tartus koalitsiooni Isamaa, sotside, Eesti 200 ja Parempoolsete vahel näiteks. Nelja osapoolega koalitsioon ei ole väga suur ehk kui on enamiku Tartu elanike vaated koalitsioonis esindatud, siis see on väga hea," ütles Kallas.

"Väga vara on niisugust asja rääkida. Kõigepealt peavad Parempoolsed, Eesti 200 ja mõned veel, kui nad tahavad kaasa rääkida, üldse volikokku saama. Sotsiaaldemokraatidega on meil olnud põhimõttelisi vaidlusi, Reformierakonna maksupoliitikat ju tehakse üleriigiliselt, aga see puudutab ka tartlasi väga otseselt. Kõigil partneritel on tulnud selle ajaga nii tugevusi kui nõrkusi. Ma ei saa ju öelda, et me teeksime koostööd valimisliiduga koos. Need põhimõttelised välistused tuleb teha, aga sellises nähtavas poliitikapildis me koostööd ei välista," lausus Isamaa linnapeakandidaat Tartus Tõnis Lukas.

Ka EKRE ja Keskerakond kellegagi koostööd ei välista.

"Meil küll ei ole Reformierakonnaga väga palju ühist ja ka Eesti 200-ga ka ei ole eriti palju ühist, aga me ei välista kedagi," ütles EKRE linnapeakandidaat Tartus Merike Lumi.

"Keskerakonda on aastaid tõrjud ja öeldud, et välistatakse. Keskerakond kindlasti seda ei tee, et hakkab kedagi otseselt välistama, kellele valija on mandaadi andnud," lausus Keskerakonna linnapeakandidaat Tartus Anneli Ott.