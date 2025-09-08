Ukraina väed võtsid augusti jooksul Venemaalt tagasi 58 ruutkilomeetrit okupeeritud territooriumi ja vabastasid mitu asulat, teatas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski. USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et mõned Euroopa riigijuhid külastavad sel nädalal Ameerika Ühendriike, et arutada Vene-Ukraina sõja lõpetamist.

Oluline Ukraina sõjas esmaspäeval 8. septembril kell 10.50:

- Sõrski: Ukraina väed vabastasid augustis 58 ruutkilomeetrit territooriumi;

- Ukraina teatas Zaretšnoje küla vabastamisest;

- Trump: Euroopa liidrid tulevad USA-sse Ukraina sõja lõpetamist arutama;

- Zelenski: võit on juba see, kui Ukrainat ei okupeerita täielikult;

- Zelenski kiitis Ukraina õhutõrje ja püüdurdroonide tööd;

- Moskvasse ilmusid Ukraina luure hoiatusega lendlehed;

Ukraina väed võtsid augusti jooksul Venemaalt tagasi 58 ruutkilomeetrit okupeeritud territooriumi ja vabastasid mitu asulat, teatas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski esmaspäeval.

"August 2025 oli meie armee jaoks suurte katsumuste kuu, kuid lõpuks saime palju positiivseid tulemusi. Keskendasime oma peamised jõupingutused vaenlase heidutamisele ja talle maksimaalsete kaotuste tekitamisele. Pidime stabiliseerima olukorra kõige ohtlikumates suundades, nagu Lõman, Dobropilsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, ning samal ajal rakendama aktiivse kaitse taktikat, tagasi võtma kaotatud territooriume, kaitsma oma linnu vaenlase raketi- ja droonirünnakute eest ning ründama sügaval Venemaal," kirjutas Sõrski sotsiaalmeedias.

Tema sõnul oli august relvajõududes ka organisatsiooniliste muutuste kuu, kui on lõppemas üleminek korpuste-põhisele süsteemile. "See reform hakkab vilja kandma. Vägede juhtimine muutub tõhusamaks ja efektiivsemaks," kinnitas ta.

Sõrski märkis, et rindel on vaenlasel kolmekordne ülekaal ning peamistes koondumispiirkondades võib tema ülekaal olla neli kuni kuus korda. Ta avaldas sügavat tänu Ukraina ohvitseridele, seersantidele ja eriti sõduritele, kelle professionaalsed oskused, vankumatus, pühendumus ja julgus murravad Vene sissetungijate plaane.

"Augustis lootis vaenlane saavutada strateegilise eelise, teha läbimurde ja piirata meie väed Pokrovski-Mirnogradi linnastu piirkonnas ning kavandas ulatuslikke pealetungioperatsioone Novopavlovski ja Zaporižžja suunal. Meie väed ei lasknud aga neil kavatsustel teoks saada. Venelased olid sunnitud Zaporižžja pealetungi edasi lükkama ja merejalaväeüksused Donetski oblastisse üle viima," kirjeldas Sõrski.

"Tegelikult sai kuu, mil sissetungijad lootsid läbimurdele ja tegid selleks maksimaalseid pingutusi, vaenlase viimase aja suhteliselt kõige väiksemate territoriaalsete võitude kuuks," märkis Ukraina relvajõudude ülemjuhataja. "Seega, kui võtta Dobropilje suund, kus vaenlane moodustas rünnakugrupi, siis siin vallutasid venelased 13,5 ruutkilomeetrit, kuid kaotasid 25,5 ruutkilomeetrit. Pokrovski suunas oli nende võit viis ruutkilomeetrit, samas kui meie väed taastasid kontrolli 26 ruutkilomeetri üle. Meie kaitseväed ei lubanud Huljaipole ja Pridniprovski suundades territooriumide kaotamist ning Põhja-Slobožanski suunas võtsid nad lisaks tagasi neli ruutkilomeetrit," loetles ta.

Sõrski sõnul kasutab vaenlane väikeste jalaväegruppide hiiliva edasitungi taktikat, püüdes asulatesse imbuda, kasutades ära positsioonidevahelist ruumi ja vältides kokkupõrkeid.

"Samal ajal on ka Ukraina kaitseväel oma edusammud. Augusti jooksul taastati kontroll 58 ruutkilomeetri suuruse territooriumi üle ja vabastati hulk asulaid," rõhutas Sõrski.

"Meil on ees veel palju tööd, aga me kaitseme oma maad ja oleme õigel teel: vaenlast kurnata, ta hävitada ja saavutada Ukrainale vajalikud tulemused. Ainuüksi augustis ulatusid sissetungijate inimkaotused 28 790 inimeseni. Alates 2025. aasta algusest on likvideeritud ja haavata saanud 297 350 Vene sissetungijat," lisas Sõrski.

Ukraina väed vabastasid Donetski oblastis asuva Zaretšnoje küla, teatas Ukraina relvajõudude peastaap.

"425. üksiku rünnakrügemendi "Skala" väed on täielikult kontrolli alla võtnud Donetski oblastis asuva Zaretšnoje küla. Au Ukrainale," seisab teates. Samas avaldati ka video, kus ühel hoonel oli näha Ukraina lippu.

Zaretšnoje (endine Kirovsk) küla asub Slavjanskist põhja pool, Donetski oblastis Kramatorski rajoonis Žerebetsi jõe ääres, 115 kilomeetri kaugusel okupeeritud Donetskist ja 29 kilomeetri kaugusel Slavjanskist.

USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et mõned Euroopa riigijuhid külastavad sel nädalal Ameerika Ühendriike, et arutada Vene-Ukraina sõja lõpetamist.

"Teatud Euroopa juhid tulevad esmaspäeval või teisipäeval meie riiki individuaalselt," ütles Trump. Polnud selge, kellele Trump viitas, ja Valge Maja ei vastanud kohe lisateabe taotlusele.

Trump lisas, et ta pole Venemaa-Ukraina sõja olukorraga rahul, pärast seda, kui ajakirjanikud küsisid ööl vastu pühapäeva toimunud ulatusliku Venemaa õhurünnaku kohta, mis tekitas Kiievis purustusi ka Ukraina valitsuse peahoone.

Samal ajal rõhutas Trump taas, et sõda lõpeb peagi.

"Varsti, järgmistel päevadel (ma räägin Putiniga. - toim.). Vaata, me teeme seda. Me lahendame olukorra Venemaa ja Ukraina vahel. Ma olen kindel, et me teeme seda," ütles Valge Maja juht.

Pärast New Yorgis toimunud tennise USA lahtiste meistrivõistluste finaali ajakirjanikega vestelnud Trump ütles ka, et räägib peagi Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga.

18. augustil pidasid mitme Euroopa riigi juhid ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski Valges Majas kohtumise, mille käigus arutati sõja lõpetamise võimalusi.

USA president Donald Trump (seljaga) augusti keskel Valges Majas Euroopa liidritega kohtumas. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com

President Volodõmõr Zelenski ütles, et Ukraina võit on see, kui Venemaa tema riiki täielikult ei okupeeri, mida Vene režiimi juht Vladimir Putin soovib.

"Minu arvates on Putini eesmärk okupeerida Ukraina... meid hävitada, meid okupeerida. Ja kas ta on selle okupeerinud? [Intervjueerija vastas: "Ei"] See tähendab, et ta ei ole võitnud. See tähendab, et Ukraina jääb meie omaks," rääkis Zelenski 5. septembril salvestatud intervjuus telekanalile ABC News, kui ajakirjanik küsis, milline näeb tema silmis välja võit Ukraina jaoks.

Samas tõdes ajakirjanik, et Venemaa juht soovib endiselt võita.

"Jah, aga seni, kuni ta pole meid okupeerinud, oleme meie võitjad. Ja ma arvan nii, sest meil on oma riik. Ja muidugi saab ta sellest väga hästi aru: loomulikult tahab ta meid täielikult okupeerida. Tema jaoks on see võit. Ja seni, kuni ta seda teha ei saa, on võit meie poolel," vastas president. Ta lisas, et ukrainlased "kannatavad sõjas suurt valu, sest kaotusi on palju", märkides: "Seepärast on meie jaoks ellujäämine võit. Sest me jääme ellu oma identiteedi, oma riigi ja oma iseseisvusega."

Venemaa ööl vastu pühapäeva korraldatud massiivse kombineeritud õhurünnaku ajal hävitasid Ukraina püüdurdroonid üle 150 vaenlase sihtmärgi, teatas president Volodõmõr Zelenski oma igaõhtuses pöördumises.

"Vaid ühe ööga osales õhurünnakus üle 400 Shahedi ja kokku 810 drooni. Seega olid ligi pooled droonid sellised, mida venelased kasutavad õhutõrje ülekoormamiseks. Oli ka rakette, mille hulgas ballistilisi," rääkis Zelenski.

Riigipea sõnul õnnestus Ukraina vägedel alla tulistada märkimisväärne arv droonidest.

"Püüdurdroonide tulemuseks on üle 150 tabamuse öö jooksul," lisas president.

Zelenski tõstis esile elektroonilise sõjapidamise üksuste, armeekopterite, mobiilsete tulerühmade, hävituslennukite ja õhutõrjevägede tõhusat tööd.

"Muidugi ei tulistata veel kõike alla ja me peame oma õhutõrjet veelgi tugevdama. See on esmatähtis prioriteet. Venelased hoiavad massiivsetes rünnakutes Shahedide arvu 300–400 tasemel rünnaku kohta ja meie püüdurid peavad jõudma vastavale tasemele. See on realistlik eesmärk, sest tootmisvõimsus on olemas, rahastus ja lepingud on tagatud ning nüüd on vaja vastavaid üksusi laiendada," seletas Zelenski.

Riigipea tänas sõjaväelasi, vabatahtlikke ja ettevõtteid, kes sellealaseid pingutusi toetavad.

"Püüdurtehnoloogia arendamine, kasutuselevõtt, meeskondade koolitamine – kõik see päästab elusid," võttis president kokku.

Zelenski meenutas ka, et viimaste rünnakute alla sattusid Kiiev, Sumõ, Krementšuk, Odessa, Dnipro, Krõvõi Rih ja Zaporižžja. Kiievis puhastavad päästemeeskonnad endiselt rususid, kus võib veel ohvreid lõksus olla.

"Ainuüksi pealinnas kestis õhuhäire üle seitsme ja poole tunni. Kiiev oli Vene droonide üks peamisi sihtmärke," lisas Zelenskõi.

Ukraina õhuväe andmetel saatis Venemaa 6.–7. septembri rünnaku ajal teele 810 drooni ja 13 raketti. Pühapäevahommikuse seisuga olid Ukraina kaitsjad alla tulistanud või maha võtnud 751 sihtmärki, mille hulgas 747 Shahed-tüüpi ja peibutusdrooni ning neli tiibraketti Iskander-K.

Õhurünnakutes hukkus neli ja sai viga ´vähemalt 44 inimest.

Ukraina sõjaväeluureagentuur (HUR) tähistas pühapäeval, 7. septembril oma 33. aastapäeva, pannes Moskva avalikesse kohtadesse üles Ukraina õnnitluskaarte, ütles agentuuri allikas väljaandele The Kyiv Independent.

"Vastutus on vältimatu," seisis mitmele poole tänavapostidele, seintele ja trepikodadesse paigutatud siltidel. Sõnumitel on ka silmatorkav HUR-i logo.

Vestluspartneri sõnul on pärast kõiki kuritegusid, mida venelased on Ukrainas toime pannud, naiivne loota, et nad ei saa nii täna kui ka tulevikus selle eest väärilist karistust.

"Venemaa pealinna elanikud võivad ilmselgelt oodata peagi Ukraina sõjaväeluure erilistele õnnitlustele," lisas vestluspartner, esitamata muid üksikasju.

Agentuur asutati 7. septembril 1992, veidi üle aasta pärast seda, kui Ukraina kuulutas end Nõukogude Liidust iseseisvaks. HUR austas oma 33. aastapäeva, saates Venemaa pealinnale sõnumi.