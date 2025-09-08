Oluline Ukraina sõjas esmaspäeval 8. septembril kell 7.35:

- Trump: Euroopa liidrid tulevad USA-sse Ukraina sõja lõpetamist arutama;

- Zelenski: võit on juba see, kui Ukrainat ei okupeerita täielikult;

- Zelenski kiitis Ukraina õhutõrje ja püüdurdroonide tööd;

- Moskvasse ilmusid Ukraina luure hoiatusega lendlehed;

Trump: Euroopa liidrid tulevad USA-sse Ukraina sõja lõpetamist arutama

USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et mõned Euroopa riigijuhid külastavad sel nädalal Ameerika Ühendriike, et arutada Vene-Ukraina sõja lõpetamist.

"Teatud Euroopa juhid tulevad esmaspäeval või teisipäeval meie riiki individuaalselt," ütles Trump. Polnud selge, kellele Trump viitas, ja Valge Maja ei vastanud kohe lisateabe taotlusele.

Trump lisas, et ta pole Venemaa-Ukraina sõja olukorraga rahul, pärast seda, kui ajakirjanikud küsisid ööl vastu pühapäeva toimunud ulatusliku Venemaa õhurünnaku kohta, mis tekitas Kiievis purustusi ka Ukraina valitsuse peahoone.

Samal ajal rõhutas Trump taas, et sõda lõpeb peagi.

"Varsti, järgmistel päevadel (ma räägin Putiniga. - toim.). Vaata, me teeme seda. Me lahendame olukorra Venemaa ja Ukraina vahel. Ma olen kindel, et me teeme seda," ütles Valge Maja juht.

Pärast New Yorgis toimunud tennise USA lahtiste meistrivõistluste finaali ajakirjanikega vestelnud Trump ütles ka, et räägib peagi Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga.

18. augustil pidasid mitme Euroopa riigi juhid ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski Valges Majas kohtumise, mille käigus arutati sõja lõpetamise võimalusi.

Zelenski: võit on juba see, kui Ukrainat ei okupeerita täielikult

President Volodõmõr Zelenski ütles, et Ukraina võit on see, kui Venemaa tema riiki täielikult ei okupeeri, mida Vene režiimi juht Vladimir Putin soovib.

"Minu arvates on Putini eesmärk okupeerida Ukraina... meid hävitada, meid okupeerida. Ja kas ta on selle okupeerinud? [Intervjueerija vastas: "Ei"] See tähendab, et ta ei ole võitnud. See tähendab, et Ukraina jääb meie omaks," rääkis Zelenski 5. septembril salvestatud intervjuus telekanalile ABC News, kui ajakirjanik küsis, milline näeb tema silmis välja võit Ukraina jaoks.

Samas tõdes ajakirjanik, et Venemaa juht soovib endiselt võita.

"Jah, aga seni, kuni ta pole meid okupeerinud, oleme meie võitjad. Ja ma arvan nii, sest meil on oma riik. Ja muidugi saab ta sellest väga hästi aru: loomulikult tahab ta meid täielikult okupeerida. Tema jaoks on see võit. Ja seni, kuni ta seda teha ei saa, on võit meie poolel," vastas president. Ta lisas, et ukrainlased "kannatavad sõjas suurt valu, sest kaotusi on palju", märkides: "Seepärast on meie jaoks ellujäämine võit. Sest me jääme ellu oma identiteedi, oma riigi ja oma iseseisvusega."

Zelenski kiitis Ukraina õhutõrje ja püüdurdroonide tööd

Venemaa ööl vastu pühapäeva korraldatud massiivse kombineeritud õhurünnaku ajal hävitasid Ukraina püüdurdroonid üle 150 vaenlase sihtmärgi, teatas president Volodõmõr Zelenski oma igaõhtuses pöördumises.

"Vaid ühe ööga osales õhurünnakus üle 400 Shahedi ja kokku 810 drooni. Seega olid ligi pooled droonid sellised, mida venelased kasutavad õhutõrje ülekoormamiseks. Oli ka rakette, mille hulgas ballistilisi," rääkis Zelenski.

Riigipea sõnul õnnestus Ukraina vägedel alla tulistada märkimisväärne arv droonidest.

"Püüdurdroonide tulemuseks on üle 150 tabamuse öö jooksul," lisas president.

Zelenski tõstis esile elektroonilise sõjapidamise üksuste, armeekopterite, mobiilsete tulerühmade, hävituslennukite ja õhutõrjevägede tõhusat tööd.

"Muidugi ei tulistata veel kõike alla ja me peame oma õhutõrjet veelgi tugevdama. See on esmatähtis prioriteet. Venelased hoiavad massiivsetes rünnakutes Shahedide arvu 300–400 tasemel rünnaku kohta ja meie püüdurid peavad jõudma vastavale tasemele. See on realistlik eesmärk, sest tootmisvõimsus on olemas, rahastus ja lepingud on tagatud ning nüüd on vaja vastavaid üksusi laiendada," seletas Zelenski.

Riigipea tänas sõjaväelasi, vabatahtlikke ja ettevõtteid, kes sellealaseid pingutusi toetavad.

"Püüdurtehnoloogia arendamine, kasutuselevõtt, meeskondade koolitamine – kõik see päästab elusid," võttis president kokku.

Zelenski meenutas ka, et viimaste rünnakute alla sattusid Kiiev, Sumõ, Krementšuk, Odessa, Dnipro, Krõvõi Rih ja Zaporižžja. Kiievis puhastavad päästemeeskonnad endiselt rususid, kus võib veel ohvreid lõksus olla.

"Ainuüksi pealinnas kestis õhuhäire üle seitsme ja poole tunni. Kiiev oli Vene droonide üks peamisi sihtmärke," lisas Zelenskõi.

Ukraina õhuväe andmetel saatis Venemaa 6.–7. septembri rünnaku ajal teele 810 drooni ja 13 raketti. Pühapäevahommikuse seisuga olid Ukraina kaitsjad alla tulistanud või maha võtnud 751 sihtmärki, mille hulgas 747 Shahed-tüüpi ja peibutusdrooni ning neli tiibraketti Iskander-K.

Õhurünnakutes hukkus neli ja sai viga ´vähemalt 44 inimest.

Moskvasse ilmusid Ukraina luure hoiatusega lendlehed

Ukraina sõjaväeluureagentuur (HUR) tähistas pühapäeval, 7. septembril oma 33. aastapäeva, pannes Moskva avalikesse kohtadesse üles Ukraina õnnitluskaarte, ütles agentuuri allikas väljaandele The Kyiv Independent.

"Vastutus on vältimatu," seisis mitmele poole tänavapostidele, seintele ja trepikodadesse paigutatud siltidel. Sõnumitel on ka silmatorkav HUR-i logo.

Vestluspartneri sõnul on pärast kõiki kuritegusid, mida venelased on Ukrainas toime pannud, naiivne loota, et nad ei saa nii täna kui ka tulevikus selle eest väärilist karistust.

"Venemaa pealinna elanikud võivad ilmselgelt oodata peagi Ukraina sõjaväeluure erilistele õnnitlustele," lisas vestluspartner, esitamata muid üksikasju.

Agentuur asutati 7. septembril 1992, veidi üle aasta pärast seda, kui Ukraina kuulutas end Nõukogude Liidust iseseisvaks. HUR austas oma 33. aastapäeva, saates Venemaa pealinnale sõnumi.