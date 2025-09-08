X!

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu lahkub ametist

Mari-Liis Rüütsalu
Mari-Liis Rüütsalu Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu lahkub ametist 31. detsembril, kui lõpeb tema viimane nelja-aastane ametiaeg.

Rüütsalu on Hans H. Luigele suurosalusega Ekspress Grupis töötanud 13 aastat, neist viimased 9 aastat kontserni juhatuse esimehena. Tema lahkumise põhjuseks on soov võtta ette uued professionaalsed väljakutsed. 

"13 aastat Ekspress Grupis on olnud erakordne teekond. Ettevõte on täna tugevas positsioonis ja hästi valmis järgmiseks kasvufaasiks. Seetõttu leian, et praegu on õige aeg juhtimise üleandmiseks. Plaanin võtta ette uued professionaalsed väljakutsed, kuid aasta lõpuni panustan veel Ekspress Grupi arengusse," lausus Mari-Liis Rüütsalu. 

Ekspress Grupi nõukogu esimees Ülar Maapalu tunnustas Mari-Liis Rüütsalu panust.

"Mari-Liisi juhtimisel on Ekspress Grupp läbinud eduka digitaalse transformatsiooni perioodi, kasvatanud oluliselt digitaalset tulubaasi ning tugevdanud oma positsiooni Baltimaade juhtiva meediakontsernina. Tema juhtimisel on ettevõte muutunud traditsioonilisest meediaettevõttest nüüdisaegseks digitaalse fookusega meediakontserniks," lausus Maapalu. 

Nõukogu alustab uue juhatuse esimehe otsingutega. Kuni uue juhi ametisse nimetamiseni tagab ettevõtte juhtimise järjepidevuse olemasolev juhtkond. Üleandmise periood kestab kuni 31. detsembrini 2025, mis tagab juhtimise sujuva ülemineku. Kontserni strateegilised eesmärgid ja ärisuunad jäävad muutumatuks, digitaalne fookus ja innovatsioon jätkuvad plaanipäraselt. 

Toimetaja: Urmet Kook

