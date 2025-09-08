Ukraina sai esimese lõigu Euroopa rööpmelaiusega raudteed

Ukrainas Taga-Karpaatia oblastis avati eelmise nädala lõpus esimene Euroopa rööpmelaiusega raudteelõik, mis ühendab Užgorodi ja piiriäärset raudteesõlme Tšopi asulas.

"Užgorodist sai Ukraina esimene oblastikeskus, millel on otseühendus Euroopa Liidu riikides kasutatava Euroopa rööpmelaiusega raudteega. Tšopi ja Užgorodi vahelise raudteeliini ehitus algas 2024. aastal ja see valmis vähem kui aastaga vaatamata sõjale ja kõigile raskustele," teatas Ukraina raudtee-ettevõte Ukrzaliznytsia.

Ukraina asepeaministri ning kogukondade ja regionaalarengu ministri Oleksi Kuleba sõnul on 1435-millimeetrise rööpmelaiusega lõik Tšopi ja Užgorodi vahel 22 kilomeetri pikkune.

"Alates 12. septembrist väljuvad siit rongid Bratislavasse, Košicesse, Budapesti ja Viini. Piletimüük algas täna, 5. septembril. Täna avasime selle projekti koos Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, Euroopa partnerite ja raudtee-ettevõtete esindajatega," rõhutas Kuleba.

Ukrzaliznytsia juhatuse esimees Oleksandr Pertsovsky märkis, et projekt on oluline etapp Euroopa rööpmelaiusega raudteevõrgu arendamisel Ukrainas.

Tema sõnul on 2026. aastal plaanis see lõik elektrifitseerida ja alustada Euroopa rööpmelaiusega rööbastee ehitust Lvivi suunas, mis peaks valmima kahe-kolme aasta jooksul.

"Ukraina raudteelased avaldasid selle projektiga Euroopa partneritele muljet – vaatamata sõjale õnnestus meil see graafikust varem ellu viia. Sellise tööga on ukrainlased tõestanud, et nad on valmis ellu viima veelgi ambitsioonikamaid Euroopa integratsiooniprojekte ning investeeritud vahendid muutuvad inimeste jaoks kiiresti käegakatsutavateks tulemusteks," ütles Pertsovsky.

Tšopi jaam on oluline transpordisõlm ja värav Ukrainasse, kust hargneb raudtee Slovakkiasse ja Ungarisse.