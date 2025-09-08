X!

Coop Panga uueks juhiks sai Arko Kurtmann

Coop Panga juht Arko Kurtmann
Coop Panga juht Arko Kurtmann Autor/allikas: Sergei Zjuganov
Coop Panga uue juhatuse esimehena alustas esmaspäevast tööd Arko Kurtmann, kes on viimased viis aastat töötanud Coop Panga juhatuse liikmena ja ärikliendipanganduse juhina.

Coop Panga nõukogu esimees Rainer Rohtla ütles, et Kurtmann alustab koos meeskonnaga panga järgmise viie aasta strateegia kokkupanemist ja elluviimist. Rohtla sõnul on Kurtmanni näol tegemist tugeva juhiga, kellel on pikaaegne panganduse ja meeskondade juhtimise ning ehitamise kogemus.

Kurtmann ise nentis, et Coop Panga kasum langeb teist aastat järjest. "See trend tuleb kiirelt pidurdada ja kasum jälle kasvama saada. Langus on tingitud suuresti välisest intressikeskkonnast, kuid saame ise palju ka maja sees ära teha. Lihtne öelda, raske teha, kuid meie suund on selge – tulusid suurendada ja kulusid kokku hoida," rääkis Kurtmann.

Ta lisas, et Coop Panga aktsia pole kunagi nii odav olnud. Praegu on Coop Panga aktsia hind 1,9 eurot. "Viimase viie aastaga oleme kasumit kasvatanud neli korda, aga aktsia hind on kasvanud kõigest kaks korda. Täna me töötame selle nimel, et Coop Panga kasum kahekordistada ja seeläbi panga väärtust kasvatada. Usume, et see peegeldub ka aktsia hinna kasvus," sõnas Kurtmann.

Kurtmann töötas alates 2020. aastast Coop Panga juhatuse liikme ja ärikliendipanganduse juhina. Ta kuulub Coop Pank tütarettevõtjate Coop Kindlustusmaakleri ja Coop Liisingu nõukogudesse, sealjuures on ta Coop Liisingu nõukogu esimees.

Kurtmann on lõpetanud Eesti Maaülikooli ökonoomika ja ettevõtluse eriala. Ta omab eraisikuna ja läbi ettevõtte Corby Capital OÜ 135 600 Coop Pank AS-i aktsiat. Samuti on talle väljastatud optsioon 217 600 aktsiale.

Coop Panga eelmine juht, üle kaheksa aasta ettevõtet juhtinud Margus Rink lahkus mai lõpus ametist.

Seoses Kurtmanni nimetamisega panga juhatuse esimeheks valis nõukogu uueks ärikliendipanganduse juhiks ja juhatuse liikmeks Lehar Küti.

Coop Panga uuenenud juhatusse kuuluvad juhatuse esimees Arko Kurtmann, ärikliendipanganduse juht Lehar Kütt, erakliendipanganduse juht Karel Parve, finantsjuht Paavo Truu ja riskijuht Heikko Mäe.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 219 300 igapäevapanganduse klienti. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

