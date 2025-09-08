Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon arutab tervisekassa rahakasutust

Istungile on kutsutud tervisekassa juhatuse liikmed Pille Banhard ja Karl Henrik Peterson, tervisekassa nõukogu liige, sotsiaalminister Karmen Joller ja riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen.

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond) tõi esile, et vaatamata sellele, et tervisekassa eelarve on defitsiidis, maksti juhatusele üle 70 000 euro tulemustasusid. Samuti on vähenenud asutuse töötajate hulk, kuid palgafond samal ajal miljoni võrra kasvanud, ulatudes 12 miljoni euroni.

"Korruptsioonivastane erikomisjon soovib teada tervisekassa palgafondi kasvu tagamaid. Samuti näeme, et koolituskuludeks on kulunud üle 243 445 eurot ja selle alla on paigutatud ka mitmed meeskonnaüritused. Samal ajal on aga ürituste jaoks olemas eraldi eelarverida, millele on kulunud juba 254 036 eurot ning mille alla läheb ka Wagenkülli üritus, mis suvel juba avalikkuse tähelepanu pälvis ning õiglustunnet riivas," selgitas ta.

Tervisekassa juht Rain Laane lahkus augustis ametist just Wagenkülli spaas peetud peost tekkinud skandaaliga.