Iisraelis hukkus tulistamises vähemalt kuus inimest

Välismaa
{{1757321040000 | amCalendar}}
Terrorirünnaku toimumispaik Jeruusalemmas.
Terrorirünnaku toimumispaik Jeruusalemmas. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / ABIR SULTAN
Välismaa

Jeruusalemma äärelinnas toimunud tulistamises hukkus vähemalt kuus inimest, politsei teatel neutraliseeriti rünnaku toimepanijad.

Väljaande The Times of Israel teatel avasid kaks inimest Ramoti linnaosas bussipeatuses tule, tappes vähemalt kuus ja haavates vähemalt 15 inimest. Kiirabi teatel viidi viis inimest raskes seisundis haiglasse. Ülejäänud said kergemaid vigastusi ja nad viiakse haiglatesse hiljem.

Kaks kahtlustatavat terroristi neutraliseeriti, teatas leht ametnikele viidates. Rünnakukohal tehtud fotode põhjal otsustades kasutasid nad ümbertehtud automaatrelva Carlo. Esialgse teabe kohaselt astusid nad bussi ja hakkasid reisijate pihta tulistama.

Seni pole veel selge, kes tulistasid või mis oli rünnaku motiiv. Iisraeli politsei kirjeldas tulistajaid kui terroriste, täpsustamata, kui palju oli vahejuhtumis osalenuid.

Rünnak toimus Jeruusalemma põhjaservas maanteel, mis viib Ida-Jeruusalemma juudiasundustesse.

Toimetaja: Mait Ots, Karl Kivil

Allikas: Reuters, Interfax

