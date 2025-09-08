Galerii: Eesti 200 juhib toolidega tähelepanu Tartu gümnaasiumiprobleemile

Esmaspäeva hommikul paigaldas erakond Eesti 200 Tartu Raekoja platsile 300 tooli, millele on kinnitatud plakatid Tartu inimeste siluettide ja nimedega, juhtimaks tähelepanu olukorrale, kus Tartus jääb sadu noori ilma gümnaasiumikohata.

Eesti 200 esimees ja Tartu linnapeakandidaat, haridusminister Kristina Kallas rõhutas, et Tartu tuleviku seisukohalt on gümnaasiumikohtade puuduse lahendamine ülioluline.

"Eesti 200 sõnum on selge: Tartus on juba uuel õppeaastal puudu üle 300 gümnaasiumi õppekoha ning Reformierakonna juhitud linnavalitsus ei ole suutnud probleemi lahendada," ütles Kallas.

Kallase sõnul on Tartus antav haridus Eesti tasemel tipptasemel, mis suurendab loomulikult ka nõudlust gümnaasiumikohtade järele. Seepärast vajab linn kiireid lahendusi.

"Eesti koolides antav haridus on maailma parimate seas ja Tartus antav haridus on Eesti parimate seas. Tänu sellele soovivad siia õppima tulla noored kogu Eestist. Eesti 200 lubab lisada 300 gümnaasiumi õppekohta ning lahendada ka sisseastumiskatsetega seotud probleemid, mis on aastaid pannud närvid proovile nii õpilastel kui lapsevanematel."

Eesti 200 aktsioon kestab Raekoja platsil kuni kella 15-ni.