WSJ: USA naftaparunid võivad Trumpi administratsiooniga rahule jääda

Välismaa
USA naftapealinn Houston
USA naftapealinn Houston
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA naftaparunid panustasid valimiskampaania ajal Donald Trumpi peale ja ärimeeste võetud risk tasus end kiiresti ära. Trumpi administratsioon kärbib nüüd keskkonnaalaseid regulatsioone ning piirab taastuvenergia arendamist.

The Wall Street Journal toob välja, et eelmisel aastal osales Mar-a-Lago valimispeol ka naftamiljardär Harold Hamm. 

Nafta- ja gaasiettevõtte Continental Resources asutajal Hammil oli põhjust tähistada, kuna tema ja teised naftamagnaadid olid annetanud Trumpi kampaaniale kümneid miljoneid dollareid. 

Trump ise lubas valimiskampaania ajal järjepidevalt, et suurendab riigis naftatootmist ning toob energia odavnemisega hinnad alla. Trump tühistabki nüüd regulatsioone ja viis USA välja ka Pariisi kliimaleppest. Naftaparunid hõõruvad nüüd rõõmust käsi, sest varasemad regulatsioonid ei sega enam äritegemist. 

Siiski on maailmaturul naftahinnad viimastel kuudel oluliselt langenud, praegu on USA-s kaubeldava nafta WTI hind 63 dollari juures. Enne Trumpi ametisseastumist püsis see 76 dollari juures. 

Trumpi poliitika on samas muutnud USA naftasektori investoritele atraktiivsemaks. Naftatööstuse juhid suhtlevad igapäevaselt Valge Maja kõrgete ametnikega. 

"Pole kahtlustki, et see administratsioon mõistab energia tähtsust," ütles gaasitootja EQT tegevjuht Toby Rice. Hiljuti istus ta Pittsburghis toimunud energiatippkohtumisel koos Exxoni juhiga sama laua taga, kus viibis ka Trump.

Trumpi avalik toetus naftasektorile on tekitanud pahameelt keskkonnakaitsjate seas. Nad leiavad, et Trumpi administratsioon soodustab kliimamuutusi ning kahjustab USA taastuvenergiasektorit. Trumpi administratsioon samas leiab, et Joe Bideni aegsed keskkonnareeglid tekitavad tõsist majanduslikku kahju. 

Trumpi valimiskampaaniat toetas ka praegune energeetikaminister Chris Wright, ta oli varem energiafirma  Liberty Energy tegevjuht. Wright ja tema mõttekaaslased soovisid toona, et Trump toetaks uute torujuhtmete ja terminalide ehitamist. Samuti nõudsid nad, et valitsus kaotaks taastuvenergia ja elektrisõidukite toetused. Pärast Trumpi valimisvõitu võtsidki vabariiklased sihikule Bideni poolt välja kuulutatud inflatsiooni vähendamise seaduse.

Trump surus läbi ka eelarveseaduse, mis sisaldab ulatuslikke maksu- ja kulukärpeid. Mitmed energiafirmad, nagu ConocoPhillips, teatasid hiljuti investoritele, et uus seadus aitab neil kokku hoida miljardeid dollareid. USA-s tegutsev Briti energiafirma BP teatas, et maksukärped kompenseerivad tollimaksudest tuleneva kahju. 

Asjaga kursis olevate inimeste sõnul suhtlevad naftaparunid nüüd regulaarselt telefoni teel Trumpiga, lobistidel on aga olemas Wrighti telefoninumber. 

"See kujutab endast täielikku kannapööret võrreldes eelmise administratsiooni poliitikaga. Me koostasime selge poliitilise tegevuskava ja nad (Valge Maja) on neid küsimusi igal sammul edasi arendanud," ütles USA juhtiva nafta- ja gaasitööstuse organisatsiooni API juht Mike Sommers. 

Wright ja siseminister Doug Burgum reisivad nüüd mööda riiki ringi, külastades fossiilkütuste tootmispiirkondi. USA siseministri ülesandeks on vastutada föderaalmaade ja loodusvarade haldamise eest. Trumpi administratsiooniga on liitunud vähemalt tosin endist naftajuhti ja lobisti. 

Taastuvenergia toetajad muretsevad nüüd, et Trumpi administratsiooni tegevus kahjustab USA globaalset konkurentsivõimet. 

"Minu arvates on see halb USA majandusele, halb konkurentsivõimele ja halb keskkonnale," ütles Harvardi ülikooli professor John Holdren.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

