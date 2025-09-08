X!

Tallinna Lennujaam peab reisijate arvu langust ajutiseks nähtuseks

Tallinna lennujaam.
Tallinna lennujaam. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kui aasta alguses lootis AS Tallinna Lennujaam tänavu reisijate arvu kasvatada, siis esimese kaheksa kuu tulemused näitavad hoopis 1,4-protsendilist vähenemist. Lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on langus ajutine ja selle põhjuseks muu hulgas Ryanairi otsus osa liine sulgeda ning Air Balticu tehnilised probleemid.

Mullu oli Tallinna lennujaama läbinud reisijate arv rekordilised 3,5 miljonit ning kasv oli võrreldes eelnenud aastaga 18 protsenti. Jaanuari alguses avaldas Eero Pärgmäe lootust, et sellel aastal võib reisijate arv kuni viis protsenti kasvada.

Tegelikkuses see plaan siiski ei õnnestunud. Kaheksa kuu jooksul läbis Tallinna lennujaama 2,28 miljonit reisijat, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,4 protsenti vähem.

Kui vaadata kvartali haaval, siis esimeses kvartalis oli reisijate arv seitse protsenti suurem kui aasta eest, langus toimus aga teises kvartalis, mil hoolimata augustis Tallinnas toimunud mitmetest suurüritustest vähenes reisijate arv mulluse sama perioodi ligi 960 658 juurest 919 990 inimeseni.

Eero Pärgmäe ütles ERR-ile, et lennureisijate arvu vähenemise põhjuseks ei olnud üht konkreetset asjaolu, vaid mitmete tegurite koosmõju.

"Reisijate arvu mõningasele vähenemise taga eelmise aastaga võrreldes on erinevad tegurid, muu hulgas Air Balticu mootoritega seotud tehnilised probleemid, mis mõjutasid meie lennugraafikuid, ning Ryanairi otsus sulgeda suvehooajaks mõned liinid," lausus Pärgmäe.

Nimelt sulges Ryanair aprillist alates kuus Tallinnast väljuvat liini, tuues ainsaks põhjuseks lennujaamatasude tõusu.

Pärgmäe märkis, et lennureisijate arvu kasvu tuleb vaadata pikemas perspektiivis kui üks aasta.

"Kuna 2024 kasvas reisijate arv 18 protsenti, siis käesoleval aastal peab turg kasvanud mahu omaks võtma ja uut kasvu ootame juba 2026. aastal," lausus lennujaama juhatuse liige.

Pärgmäe tõi välja, et talvehooajal lisandub Tallinna lennuplaani kolm uut otselennu sihtkohta: Madeira, kuhu viib Air Baltic, ning Krakow ja Veneetsia, kuhu lendab Wizz Air. Lisaks avab Air Baltic 2026. aasta suvehooajal Tallinnast otselennud Ateenasse, Hamburgi ja Viini.

"Hamburgi liini nimel  oleme pikalt tööd teinud. Lisaks puhkusereisijatele on Hamburgi liini pikalt oodanud ka ärireisijad," tõdes Pärgmäe, kelle sõnul suurendab see ka Saksa turismigruppide arvu.

Kaubaveod on tänavu olnud kasvus, ületades möödunud aasta mahtu 16 protsendi võrra.

Augustis tehti Tallinna lennujaamast regulaarlende 37 sihtkohta, millest populaarseimad olid Stockholm, Helsingi, Frankfurt, Riia ja Varssavi.

Puhkusereisidest olid kõige menukamad Antalya, Malaga, Barcelona, Kreeta ja Rhodos. Suurimad vedajad olid Air Baltic, Ryanair, Lufthansa, Finnair ja SAS.

Juhtpositsioonil oli Tallinnas nii reisijate arvu kui ka sihtkohtade poolest Air Baltic, mis teenindas ligi kolmandiku turust. Augusti jooksul oli Tallinna lennujaamas keskmiselt 124 maandumist ja õhkutõusu päevas.

Regionaalsed lennujaamad teenindasid augustis kokku 8575 reisijat.

Toimetaja: Karin Koppel

