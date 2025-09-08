X!

Bayrou valitsusele koidab esmaspäeval tõetund

Francois Bayrou
Francois Bayrou Autor/allikas: SCANPIX/AFP/JOEL SAGET
Prantsusmaal süveneb poliitiline kriis ning esmaspäeva õhtul toimub parlamendis valitsuse usaldushääletus. Peaminister Francois Bayrou valitsusel pole parlamendis enamust ning suure tõenäosusega kukub see usaldushääletuse järel kokku.

Bayrou kuulutas 8. septembriks välja usaldushääletuse, et saada toetust oma ulatuslike eelarvekärbete plaanile. 

Kolm peamist opositsioonierakonda on juba teatanud, et nad ei toeta valitsust usaldushääletusel. Opositsiooniliidrid on viimaste päevade jooksul andnud ka korduvalt märku, et nad jäävad oma plaanile kindlaks ning hääletavad Bayrou kukutamise poolt.

"Ma tahan teile öelda, kui õnnelik ma olen, et valitsus täna langeb. Paljude prantslaste jaoks on see kergendus," ütles esmaspäeval vasakpoolse erakonna Alistamatu Prantsusmaa (La France Insoumise, LFI) saadik Manuel Bompard

Bayrou valitsus moodustati alles eelmise aasta detsembris pärast tema eelkäija Michel Barnier' veelgi lühemaealise valitsuse enneaegset kokkuvarisemist. 

Kui Bayrou valitsus kukub, peab president Emmanuel Macron nimetama ametisse uue valitsusjuhi. Uue valitsusjuhi ülesanne oleks tagada, et parlament suudab eelarve vastu võtta.

Prantsusmaa on juba hädas kasvava võlakoormaga, samal ajal süvenevad riigis veel ka sotsiaalsed pinged.

Usaldushääletus toimub kaks päeva enne Prantsusmaal kavandatud proteste valitsuse kokkuhoiupoliitika vastu, millest on laialdaselt räägitud sotsiaalmeedias ning mida toetavad LFI ja mõned ametiühingud.

Prantsusmaa suurimad ametiühingud kutsusid aga hiljuti üles korraldama üleriigilist streiki, mis peaks algama 18. septembril.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters

