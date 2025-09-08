X!

Teadlased: Veneetsia kuulus lõvi valmistati Hiinas

Välismaa
Veneetsia tiivuline lõvi
Veneetsia tiivuline lõvi Autor/allikas: SCANPIX/AFP/STEFANO RELLANDINI
Välismaa

Veneetsia tiivulise lõvi päritolu on sajandeid tekitanud küsimusi, kuid Itaalia arheoloogide sõnul on nad suutnud mõistatuse lõpuks lahendada. Teadlaste sõnul valmistati lõvi Hiinas.

Teadlaste sõnul jõudis Veneetsia sümboliks olev tiivuline lõvi Itaaliasse Siiditee kaudu. Arheoloogide teooria kohaselt tõid maailmaränduri Marco Polo isa ja onu lõvi Itaaliasse, vahendas The Times.

Teadlased tegid kindlaks, et kujus sisalduv vask vastab Alam-Jangtse orus asuvatele leiukohtadele. Arheoloogid uurisid veel lõvi pead ja leidsid märke selle muutmisest. Võimalik, et lõvilt on eemaldatud sarved. Sarvede lisamine muudaks selle sarnaseks Tangi dünastia ajal valmistatud lõvidega. 

"See viitab sellele, et kuju oli algselt Tangi dünastia (valitses Hiinat ajavahemikus 618-907) hauavalvur. Euroopasse jõudes eemaldati lõvilt sarved, et see sobiks paremini veneetslaste soovitud tiivulise lõvi kuvandiga," ütlesid arheoloogid.

Tiivuline lõvi sümboliseerib Veneetsia patrooni Püha Markust.  Pole siiski täpselt teada, kas just Polod tõid lõvi Itaaliasse. Marco Polo isa Niccolò ja onu Matteo jõudsid esimest korda Hubilai-khaani õukonda 1266. aastal, nad naasid Veneetsiasse kolm või neli aastat hiljem. Teisel reisil oli nendega kaasas ka kroonik Marco Polo. 

Lõvi päritolus on teadlased aga kindlad. "Veneetsia linn on saladusi täis, kuid üks neist on lahendatud. Lõvi on hiinlane ja ta kõndis mööda Siiditeed," ütles Padova ülikooli teadur Massimo Vidale. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

