Suvi jätkub ka järgmistel päevadel

Foto: Ken Mürk/ERR
Teisipäeval kujundab meie ilma kõrgrõhuala, mille serv ulatub Valge mere piirkonnast Läänemereni. Öösel on pilvi vähe, aga paiguti tekib udu. Päeval kanduvad Läti poolt Eesti kohale pilverüngad, aga sadusid need endaga kaasa ei too. Tuul on nõrk ja puhub idakaarest.

Öö vastu teisipäeva tuleb selge ja vähese pilvisusega. Ilm on sajuta ja mõnel pool on udu. Puhub nõrk kagu- ja idatuul ning õhutemperatuur on 10 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommik on enamasti selge, saartel on paiguti udu. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 1 kuni 6 meetrit sekundis ja õhusooja on 11 kuni 18 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Idakaare tuul puhub 2 kuni 8 meetrit sekundis ning sooja on 18 kuni 24 kraadi.

Kolmapäeval ja neljapäeval on ilm enamjaolt sajuta, vaid õhtul võib mõlemil päeval saartel hoovihma sadada. Öösel on sooja kuni 18, päeval kuni 24 kraadi.

Reede öösel levib aga vihmasadu saartelt Lääne-Eestisse ja päeval sajab juba mitmel pool. Ning päeva keskmine õhusoe on pisut tagasihoidlikum, 18 kraadi.

Ja ka laupäeval sajab mitmel pool hoovihma, tihedamalt õhtul just Lääne-Eestis. Öine keskmine õhutemperatuur püsib 14 kraadi juures, päevane tõuseb 20 kraadini.

Toimetaja: Marko Tooming

