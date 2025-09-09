Ukraina tegi õhurünnaku okupeeritud Donetskile

Esmaspäeva õhtul oli Donetski oblasti ajutiselt okupeeritud asulates kuulda plahvatusi. Vene propagandakanalid kirjutavad droonirünnakust, teatas Ukraina väljaanne LIGA.net.

See vahendas ka Donetski okupatsioonivõimude juhi Aleksei Kulemzini teadet linnas kostuvatest plahvatustest ja droonirünnakutest. Kulemzini väitel sai rünnaku tagajärjel kahjustati ühe elumaja ja kooli aknad, kuid ta ei teatanud ühestki ohvrist.

Propagandakanal Shot kirjutas keskkonnas Telegram suitsust Donetski kesklinnas. Ukraina meediakanal Dialog.ua väitis, et tabamuse võis saada Donetski kesklinnas asuv miilitsa peakorter.

Samas teatas avatud sõjasündmusi kajastav konto OSINTtechnical keskkonnas X, et raketirünnaku alla sattus Donetskis asuv endine metallurgiatehas Topaz. Vene väed on ettevõtte territooriumi korduvalt kasutanud sõjavarustuse ja personali baasina.

Ukraine struck the Russian 41st Combined Arms Army command hidden inside a defunct military factory with several cruise missiles in Russia-occupied Donetsk.

Speculation that Ukraine's own Peklo missile drones may have been used.

The 41st is in charge of the Pokrovsk offensive. pic.twitter.com/WmxgCbuLg7 — Igor Sushko (@igorsushko) September 8, 2025

Ukraina-meelne Telegrami kanal Supernova+ avaldas foto, mis väidetavalt on Topazi tabanud rünnaku tagajärgedest.

Kogukond CyberBoroshno teatas, et tabamuse saanud Topazi tehase territooriumil asus Vene vägede armee taseme juhtimispunkt.

Footage of a previously unseen Ukrainian cruise missile flying at low altitude over Donetsk Oblast tonight, heading towards a Russian target. pic.twitter.com/MNpzPK6BVv — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 8, 2025

Analüütikud väidavad, et tabamusi oli ka mujal, vahendas LIGA.net.

Propaganda Telegrami kanal ASTRA kirjutas, et õhtul oli plahvatusi kuulda ka ajutiselt okupeeritud Jenakijevos ja Makejevkas.

‼️‼️ BREAKING -Ukrainians have just struck a Russian military base in the city of Makiivka, Donetsk. According to preliminary reports, there are heavy casualties. Numerous ambulances have been spotted at the scene.



See the latest updates with us: @visionergeo pic.twitter.com/THmSLXwdwX — Visioner (@visionergeo) September 7, 2025

Ei ole täpselt teada, milliste rakettide ja droonidega Ukraina Vene okupatsioonivõime ründas.

ISW: Venemaa ei suuda Hiina abita säilitada droonide tootmistempot

Venemaa jätkab kaugmaadroonide tootmise suurendamist ja seda osaliselt tänu Hiina toetusele, seisis USA mõttekoja Sõjauuringute Instituut (ISW) värskes raportis.

Asjatundjad märgivad ülevaates, et Venemaa on märkimisväärselt suurendanud oma kodumaist Shahed-tüüpi droonide tootmist, mille hulgas droonid Geran, Harpy ja Gerbera. Venemaa toodab Shahed-tüüpi droone peamiselt Tatarstanis asuvas Alabuga erimajandustsoonis ning avas hiljuti uue Shahedi droonide tootmisliini Iževski Elektromehaanikatehases, kus riik juba toodab Harpy droone ehk Shahedi analooge Hiina komponentidega.

Raportis seisab, et Venemaa on hiljuti teinud märkimisväärseid investeeringuid Alabugas asuva droonitehase arendamisesse, toetanud tehase taristu arendamist ja palgates ettevõttesse tööle naisi, lapsi ja välismaalasi.

"Venemaa toetub droonide komponentide tarnimisel üha enam Hiinale ja ilma nende komponentideta ei suuda riik säilitada Shahed-tüüpi droonide tootmise tempot ja mahtu," usuvad ISW analüütikud.

Instituut juhtis tähelepanu ka Ukraina sõltumatu luureanalüüsi ühenduse Frontelligence Insight hiljutisele uurimusele, mis näitas, et ainuüksi Alabuga sõltub oma kaugmaa ründedroonide tootmisel Hiinast vähemalt 41 komponendi osas, mille hulgas mootorite, elektrooniliste ja mehaaniliste komponentide, akude, antennide, raadiojaamade, kütuseplokkide, karburaatorite ja telekommunikatsioonikomponentide osas.

Frontelligence Insighti hinnangul on paljud droonid, mida Venemaa väidab olevat kodumaiselt toodetud, tegelikult seal vaid kokku pandud, kui arvestada nendes droonides kasutatavate Hiinas toodetud osade väga suurt hulka.

Lisaks on Venemaa avanud Alabugas spetsiaalse logistikakeskuse, et vastu võtta otse Hiinast saabuvaid kaubaronge. Oletatavasti selleks, et optimeerida Hiina osade tarnimist droonide tootmiseks erimajandustsoonis.