Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Enefit Greeni tagasiostul siseinfo leket

Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Enefit Greeni aktsiate ülevõtmispakkumisel siseteabe avaldamist ja selle alusel kauplemist, millega teeniti 130 000 eurot ebaseaduslikku tulu.

Keskkriminaalpolitsei esitas teisipäeval kolmele inimesele ja ühele ettevõttele kahtlustuse siseteabe alusel kauplemises ning ühele inimesele siseteabe avaldamises. Kahtlustused puudutavad börsitehinguid, mis tehti enne Enefit Greeni aktsiate ülevõtmispakkumise teate avalikustamist.

Kuriteoteate esitas finantsinspektsioon ning kriminaalmenetluse käigus kontrollib politsei informatsiooni, kas kahtlustatavad said aktsiate ülevõtmispakkumist puudutavat siseinfot ja kas lekkinud teave võimaldas neil enne teate börsile avaldamist teha Tallinna aktsiaturul kõrge kasumlikkusega ebaseaduslikke tehinguid.

Esialgse kahtlustuse kohaselt võidi tehingutega teenida 130 000 eurot ebaseaduslikku tulu.

Seoses kahtlustuse esitamisega tegi politsei teisipäeval menetlustoiminguid Eesti Energia peakontoris ja kahtlustatavatega seotud asukohtades. Kahtlustatavad kuulati üle, kedagi kinni ei peetud.

Kahtlustuse saanud inimeste hulgas ei ole Enefit Greeni või Eesti Energia juhatuse ega nõukogu liikmeid, samuti ei ole kahtlustust esitatud Enefit Greenile ega Eesti Energiale.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Ivo Raudheiding sõnas, et aktsiaturg peab olema aus ja väärkasutuse kahtlusi tuleb kontrollida. Kui kahtlustused leiavad kinnitust, tähendab see, et keegi on aktsiate tagasiostmisel riigi rahast ebaõiglaselt kasumit saanud.

"Kuigi maailma suurematel aktsiaturgudel on usalduse kuritarvitamist varem avastatud, siis Eesti mõistes on tegu harva kuriteoga," ütles Raudheiding.

Kriminaalmenetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo ning seda juhib riigiprokuratuur. Menetluses teeb politsei koostööd finantsinspektsiooniga.

Eesti Energia vabatahtlik ülevõtmispakkumine Enefit Greeni aktsionäridele lõppes selle aasta mai keskel. Selle käigus said aktsionärid võimaluse müüa Enefit Greeni aktsiad hinnaga 3,4 eurot aktsia kohta.

Ülevõtmispakkumise eesmärk oli tuua Enefit Green sajaprotsendiliselt tagasi Eesti Energia omandisse.