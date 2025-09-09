Kell 21.40 "Esimeses stuudios" kaitseminister Hanno Pevkur

ETV "Esimeses stuudios" on täna külas kaitseminister Hanno Pevkur, kes selgitab riigikaitselisi kulutusi ja räägib, millises seisus on Eesti kaitsevõime praegu.

Riigikontroll tuvastas kaitseministeeriumi valitsemisalas süsteemseid probleeme nii lepingute, maksete kui ka varade arvele võtmisega. Kes tekkinud olukorra eest vastutab? Kuidas tagada riigikaitseks kuluva raha mõistlik ja läbipaistev kasutamine? Neil teemadel intervjueerib Pevkurit saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40.